DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Nico Gonzalez a Dybala: le trattative del 19 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di lunedì 19 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il nuovo campionato di Serie A è iniziato con le cadute di Napoli, Inter e Milan, tante squadre devono ancora completare la rosa tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

Continua a tenere banco la situazione di Federico Chiesa, sempre fuori rosa e alla ricerca di una soluzione in uscita, mentre la Juventus vuole riuscire a mettere finalmente le mani su Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. L’Atalanta, oltre a dover trovare l’accordo con i bianconeri per l’olandese, dovrà gestire anche il caso Lookman: l’esterno offensivo inglese non è voluto rientrare nei convocati per la prima di campionato e si avvicina al Paris Saint-Germain. In casa Roma, poi, il protagonista assoluto resta Paulo Dybala. Tutte le ultime sulle trattative di lunedì 19 agosto 2024 nella diretta di Calciomercato.it.

07:43 Juventus, Nicolussi Caviglia al Venezia: ci siamo La Juventus continua ad essere impegnata anche sul mercato in uscita: nelle prossime ore verrà definita la cessione di Hans Nicolussi Caviglia al Venezia per una cifra complessiva di 4,5 milioni di euro. I bianconeri avranno anche una percentuale sulla futura rivendita. Sarà lui il regista per Di Francesco.