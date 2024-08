Via libera Koopmeiners: arriva l’annuncio UFFICIALE

Atalanta deve fare i conti con i casi Lookman e Koopmeiners: arriva un annuncio ufficiale

La stagione dell’Atalanta è ufficialmente iniziata a Varsavia con la Supercoppa Europea, persa contro il Real Madrid.

Il campionato dei nerazzurri però parte da Lecce e a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida del Via del Mare, Luca Percassi, Amministratore Delegato del club orobico, ha parlato a ‘Sky Sport’ della situazione mercato e in particolare di quelle legate a Koopmeiners e Lookman, entrambi non presenti nella trasferta salentina. L’olandese è accostato soprattutto alla Juventus, mentre per il nigeriano si è parlato di Paris Saint-Germain. “Siamo l’Atalanta e dobbiamo mantenere sempre la nostra identità, avendo chiari quali sono i nostri obiettivi. L’estate scorsa, quando è finito il campionato, per la prima volta ci eravamo prefissati l’obiettivo di confermare i big e i titolari. Eravamo preparati a delle turbolenze sul mercato, magari non ci saremmo mai aspettati certe cose, ma siamo tranquilli e la proprietà si è resa disponibile a investire. Se ci saranno opportunità, saremo pronti a coglierle”.

Ha poi aggiunto Percassi: “Siamo molto tranquilli, la nostra idea, condivisa da tutti, allenatore società e proprietà, era di non far partire nessuno. Sappiamo che come società abbiamo rispettato i nostri obblighi e i nostri impegni, non vediamo l’ora che finisca il mercato che ci ha riservato qualche sfortuna come l’infortunio di Scamacca. Sono tutti giocatori dell’Atalanta, che deciderà cosa fare per il bene della squadra e della società”. Infine sul reintegro di Lookman e Koopmeiners: “Molte volte a questi ragazzi vengono suggerite cose non opportune. Il calciomercato ha tempistiche infinite, andrebbe regolamentato meglio”.