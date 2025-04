Tudor come Inzaghi, esplode la polemica: “Disonestà intellettuale”

Il dettaglio è stata pizzicato a più riprese dalle telecamere: il tecnico dell’Inter è stato nuovamente chiamato in causa. Il motivo

Partita frizzante all’Olimpico dove Roma e Juventus hanno dato vita sin dai primi minuti ad una gara molto intensa caratterizzata da tanto ritmo e giocate in velocità. Il pareggio fotografa al meglio un match caratterizzato da tanti ‘sprazzi’ con due squadre che hanno provato in tutti i modi a ‘stanare’ l’avversario.

Ad ogni modo spunti per polemiche o comunque prese di posizioni di un certo tipo non sono mancati. A finire sotto la lente di ingrandimento – tra le altre cose – è stato anche il body language di Igor Tudor e…la sua posizione nell’area tecnica. Tematica che in questa stagione si è presa le luci della ribalta in diverse occasioni. Ne sa qualcosa proprio il tecnico croato che alla sua ‘prima’ allo Stadium è stato ammonito proprio per essere stato pizzicato al di fuori della sua area di competenza.

Roma-Juventus, Tudor fuori dall’area tecnica: social in subbuglio

Anche contro la Roma, in realtà, Tudor in più di una circostanza – nel tentativo di dare indicazioni alla sua squadra – è finito con il non rispettare sempre l’area tecnica. In particolare al minuto 55, con Celik impegnato a rimettere in gioco un pallone, sono arrivati dei mugugni dagli spalti per sottolineare proprio la posizione di Tudor che in un certo senso ha ostacolato la ripresa del gioco. Da qui al confronto con Simone Inzaghi, ‘beccato’ soprattutto tramite i social dal rispetto non sempre integerrimo dei confini della sua area tecnica, il passo è breve. Ecco una serie di commenti a riguardo:

Tudor mi sembra Inzaghi, tra un po’ entra in campo anche lui 🤦🏻‍♂️ — Alan Leone (@alancric) April 6, 2025

Non è Simone Inzaghi ma la disonestà intellettuale degli opinionisti bianconeri opterà per il silenzio. Garantito #RomaJuve#RomaJuventus #Tudor pic.twitter.com/QpclHgpAZj — Leo Mamone (@Leo_1276) April 6, 2025

Tudor fuori dall’area tecnica… sta prendendo un brutto vizio… pic.twitter.com/mMsV58V5xT — Jonio Buffone (@BuffoneJonio) April 6, 2025

#Tudor con questo entra ed esci dall’area tecnica di sta inzaghizzando. Qualcuno gli dica che non va bene. — Giampiero ⬜⬛ J J J ⬜⬛ ⭐️⭐️⭐️ (@1956Giampiero) April 6, 2025

#RomaJuve Igor,un consiglio, non uscire dall’area tecnica, non sei Simone Inzaghi, rischi fortemente il cartellino giallo se esci — AngeloFAFFJ, in Tudor we trust (@angvtond) April 6, 2025

Applausi a Tudor che rispetta il “Recinto”

Eh ma Inzaghi

😂😂😂😂 pic.twitter.com/QeqY65i6dW — Luciano  ⭐️⭐️💙🖤💙🖤 (@LucianoWhyNot) April 6, 2025

Rimessa Roma e tudor fuori dalla sua area tecnica inizia a marcarlo per non fargli battere la rimessa… pic.twitter.com/vgwY7TbvUe — PIPPO LORUSSO (@PIPPO_LORUSSO) April 6, 2025

Ma perché brutto? Ma se lo fanno tutti?

É come Inzaghi che esce fuori dall’area tecnica “ solo a lui gli permesso! Andava espulso!” Poi 3 giorni dopo Inzaghi sconta un giorno di squalifica, guardo gli allenatori delle altre squadre 70% fuori dall’area tecnica. Voi state male. — Michele (@IMMichele19) April 6, 2025

La ‘scintilla’ con la quale Tudor sta provando ad infiammare l’ambiente si nota, anche se la Juventus ha ‘sporcato’ la sua prestazione con alcuni errori importanti nell’arco dei novanta minuti che, alla fine, hanno pesato nell’economia del match.