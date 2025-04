Gasperini-Juventus, l’annuncio in diretta non lascia dubbi

Per Gian Piero Gasperini alla Juventus arriva una svolta non di poco conto. L’annuncio in diretta non lascia alcun dubbio e si tratta di qualcosa di veramente significativo. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha rivoluzionato la storia e l’attualità di tutti i club in cui ha allenato, ad eccezione probabilmente del solo Palermo e dell’Inter, dove però non gli è stato concesso il tempo di incidere. In tal senso, però, ha annunciato che non rinnoverà più con l’Atalanta. Il suo attuale contratto scadrà nel 2026, ma è difficile immaginare che possa restare con il contratto in scadenza. In tal senso, però, si parla con insistenza via via maggiore di un suo approdo alla Juventus, visto che anche i bianconeri cambieranno.

Da quando ha annunciato, di fatto, la fine del suo progetto all’Atalanta, la squadra è precipitata in classifica, passando in pochissimo tempo dalla lotta per lo Scudetto ad essere invischiata addirittura in una bolgia per rientrare tra le prime quattro della classifica per ottenere il pass per la prossima UEFA Champions League. In tal senso, per il passaggio di Gian Piero Gasperini alla Juventus arriva una svolta significativa, dal momento che l’annuncio in diretta toglie ogni dubbio. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gasperini-Juventus, ecco il suo annuncio che fuga ogni dubbio

La sconfitta contro la Lazio ha messo nei guai l’Atalanta, che ora vede fortemente in bilico la propria posizione tra le prime quattro. A fine partita, però, Gian Piero Gasperini ha dovuto fare i conti con una domanda relativa al suo futuro. Gli è stato chiesto, infatti, se tra le valutazioni che sta facendo ci sta anche la possibilità di tornare sui suoi passi e di rinnovare il suo contratto con l’Atalanta. E le sue parole, che si intrecciano alle voci che lo vogliono nel mirino della Juventus, sono significative.

A DAZN, infatti, ha definito la domanda in questione fuori luogo, dal momento che al momento la priorità che ha in mente è quella che i risultati conseguiti sul campo vadano a rispecchiare le prestazioni, cosa che non sta accadendo di recente. Eloquenti poi le sue parole con le quali ha concluso la risposta a questa domanda: “Il resto evidentemente costa meno”.

Insomma, al momento Gasperini non vuole sentir parlare del suo futuro, anche se comunque resta chiusa la porta per la sua permanenza all’Atalanta. La Juventus, in tal senso, osserva l’evolversi della situazione, dal momento che un ritorno di Gasp in bianconero potrebbe essere suggestivo.