PAGELLE E TABELLINO ROMA-JUVE 1-1: Shomurodov di razza, Kenan Yildiz delude

Voti e giudizi del big match dell’Olimpico valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

ROMA

Svilar 7

Mancini 6,5

Hummels 6. TOP Dal 46′ Shomurodov 7: è vero che ci sono diversi calciatori che hanno figurato ottimamente, da Koné a Svilar, alla fine conta soprattutto chi stampa il suo nome sul tabellino e stavolta è particolarmente pesante. Un punto d’oro per come si stava mettendo, con la lucidità e la determinazione di un bomber di razza, che annusa e capisce in anticipo dove cadrà il pallone. E poi ci abbina un secondo tempo di estrema utilità e anche concretezza.

Ndicka 6,5

Celik 6. Dal 72′ Nelsson 6

Cristante 5,5. Dal 61′ Paredes 6

Koné 6,5

Angeliño 6

Soulé 6

El Shaarawy 5,5. Dal 61′ Gourna-Douath 6

FLOP Dovbyk 5,5: sembra sempre compassato, ok la mole imponente ma la rapidità di piede non pare proprio il suo punto forte. E un paio di chance se le lascia scappare anche per questo. Fa un discreto lavoro, ma senza incidere praticamente mai. Dall’85’ Baldanzi sv

Allenatore: Ranieri 6,5

JUVENTUS

Di Gregorio 6

TOP Kalulu 7: nel primo tempo si oppone a Cristante e praticamente firma un gol. Poi non sbaglia praticamente nulla, con e senza il pallone è dominante. In un buco clamoroso su Gourna-Douath recupera rapidamente con l’avversario lanciato in porta, quasi un altro gol. E poi come si propone in avanti, come si muove, dando sempre un’opzione al compagno per lo scarico.

Veiga 6

Kelly 6,5

Weah 5,5. Dal 68′ Cambiaso 6

Locatelli 7. Dal 76′ Savona 6

Thuram 7

Mckennie 6

Nico Gonzalez 6. Dal 68′ Koopmeiners 5,5

Yildiz 5,5: pochi highlights per lui degni di nota. Qualche dribbling, poca sostanza. La simulazione verso la fine della partita simbolo di una partita un po’ deludente.

Vlahovic 6. Dal 68′ Kolo Muani 6

Allenatore: Tudor 6,5

Arbitro: Colombo (sezione di Como) 6

Roma-Juventus, il tabellino

Marcatori: 40′ Locatelli (J), 49′ Shomurodov (R)

Ammoniti: 26′ Cristante (R), 65′ Veiga (J)

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels (46′ Shomurodov), Ndicka; Celik (72′ Nelsson), Cristante (61′ Paredes), Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy (61′ Gourna-Douath); Dovbyk (85′ Baldanzi).

A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Salah-Eddine, Sangaré, Pisilli, Pellegrini, Baldanzi.

Allenatore: Ranieri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah (68′ Cambiaso), Locatelli (76′ Savona), Thuram, Mckennie; Nico Gonzalez (68′ Koopmeiners), Yildiz, Vlahovic (68′ Kolo Muani).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Douglas Luiz, Conceição, Savona, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Tudor.

Arbitro: Colombo (sezione di Como). Assistenti: Imperiale-Berti. IV Uomo: Zufferli. Var: Di Bello. AVar: Mazzoleni.

Note, Spettatori: 65.778