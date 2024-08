Scoppia il caso in Premier: ha votato Juventus

La Juventus a caccia di un esterno offensivo e l’occasionissima può arrivare proprio da una big di Premier League

La Juventus è in un momento di stallo per quanto riguarda il mercato. In difesa stanno defilandosi man mano quasi tutti gli obiettivi, vissto che Todibo è finito al West Ham e Kalulu va verso il ‘no’ ai bianconeri come vi abbiamo raccontato già un paio di giorni fa, con l’Atalanta che può ora inserirsi. Non solo, perché tra i problemi più grandi di Motta e Giuntoli c’è senza dubbio l’attacco nonostante la conferma di Milik.

Ma a mancare sono gli esterni, visto che Federico Chiesa è stato tagliato fuori visto il contratto in scadenza e il rinnovo che è ad ora impossibile. L’ormai ex numero 7 è da stato escluso anche dai convocati, si allenerà con gli esuberi con il tecnico che quindi dovrà fronteggiare un’emergenza su entrambe le fasce. C’è Yildiz, fresco di prolungamento e numero 10, insieme a Weah mentre Kostic è out anche lui dai radar di club e allenatore per il momento. La questione Nico Gonzalez è ora bloccata, anche perché c’è l’Atalanta pronta a spingere con forza nel caso in cui davvero Lookman dovesse andare via. Il nigeriano ha chiesto di non essere convocato contro il Lecce, c’è la pista PSG che però non è ancora particolarmente calda. Tantissimi sono poi gli altri nomi seguiti dalla Juventus, da Sancho su cui però c’è lo stesso PSG e ora anche il Chelsea, oltre ovviamente a Francisco Conceicao per cui i bianconeri continuano a trattare col Porto. Tra gli altri era spuntato pure Raheem Sterling, uno dell’esercito che affolla il centro sportivo dei Blues e che potrebbe essere davvero ceduto.

Chelsea, Sterling è un caso: ha detto sì alla cessione

I londinesi stanno infatti cercando altri calciatori sul mercato, appunto Sancho ma non solo, e vorrebbero liberarsi anche di lui. Tanto che al momento il classe ’94 è diventato un vero e proprio caso nel Chelsea. “Una decisione tattica”, ha definito Maresca la sua esclusione nel match di ieri contro il Manchester City. E infatti addirittura i legali del calciatore hanno poi chiesto “chiarezza” sulla sua situazione. In Inghilterra il giornalista di ‘Talk Chelsea’, citando il collega dell’Evening Standard Dan Kilpatrick, anche lui molto vicino alle vicende Blues, ha dipinto questa situazione: “Raheem Sterling ha fatto sapere che il suo obiettivo è tornare in nazionale (è stato escluso da Euro 2024, ndr) e non ha intenzione di sedere ai margini del club se non rientra nei piani di Maresca”.

Tradotto, sì alla cessione e quindi sì anche alla Juventus, una delle società interessate a lui. A Torino l’ex City e Liverpool avrebbe senza dubbio la possibilità di giocare con grande continuità in un top club e in una top league, con la vetrina di moltissime partite considerando tutte le competizioni.