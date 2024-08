Quasi fatta prima di Juve-Como: sì totale e visite mediche | CM.IT

Juventus ancora protagonista sul calciomercato. Operazione in chiusura sulla base di un prestito secco, i dettagli

Scarsi undici giorni alla fine di questo calciomercato estivo, con la Juventus attesa come una delle grandi protagoniste. Sia in entrata che in uscita, a tal proposito le ultime indiscrezioni parlano di operazione chiusa con un altro club di Serie A poco prima della sfida di stasera col Como valevole per la prima giornata di campionato.

Parliamo di Fabio Miretti, fresco di rinnovo fino a giugno 2028 ma da settimane destinato a salutare la truppa di Thiago Motta. A maggior ragione dopo la decisione di reintegrare Weston McKennie, messo fuori rosa perché, inizialmente, fuori dai piani del neo tecnico bianconero. E, quindi, del club, che a inizio estate ha cercato di piazzarlo all’Aston Villa nell’ambito dell’affare Douglas Luiz.

McKennie in, Miretti out. Secondo ‘Telenord’, emittente genovese ovviamente vicinissima alle vicende che coinvolgono Sampdoria e Genoa, la mezz’ala di Pinerolo è a un passo dal vestire la maglia rossoblù. Tanto che già domani il classe 2003, richiesto dal tecnico del ‘Grifone’ Gilardino, sarebbe atteso in città per le visite mediche e la firma del contratto fino a giugno 2025. L’operazione si sta infatti definendo sulla base di un prestito secco.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’affare Miretti tra Juve-Genoa è ben indirizzato verso la fumata bianca ma ancora non chiuso del tutto.

Sintetizzando all’estremo: è quasi fatta, mancano solo alcuni dettagli da sistemare. C’è comunque già il sì totale del calciatore, che ha dato precedenza al Genoa nonostante l’interesse anche del Monza.