Crociato ko, De Zerbi bussa all’Inter: Marotta sorride

L’Inter vuole cedere gli esuberi per provare a centrare gli ultimi colpi in entrata di questo mercato: c’è la pista che porta a De Zerbi

L’Inter ha cominciato il suo campionato con un pareggio bruciante a dir poco. Il gol di Messias è stata una doccia gelata per i nerazzurri che pregustavano i primi tre punti della stagione grazie alla rimonta targata Thuram. Intanto la società resta al lavoro sul mercato, soprattutto in uscita, ma anche per un colpo in extremis in entrata con un difensore per rinforzare il pacchetto a disposizione di Inzaghi. L’obiettivo è Palacios, che sta rifiutando anche le offerte arabe per giocare in Europa e soprattutto nell’Inter.

I campioni d’Italia stanno aspettando, non è una priorità, magari cercando pure di incassare qualcosa da altre operazioni. L’obiettivo e la speranza è sempre quella di cedere Joaquin Correa, di cui si è parlato addirittura in Messico. Oppure Arnautovic. Una loro cessione, chissà, potrebbe anche aprire lo scenario per l’arrivo in extremis di un altro attaccante. Ma bisogna andare per gradi. Un aiuto può arrivare, come lo scorso anno e come indirettamente due stagioni fa, dalla Francia e in particolare dal Marsiglia con cui l’Inter ha già fatto affari. Nel 2022 infatti l’OM prese Alexis Sanchez, dodici mesi fa invece era stato Correa a trasferirsi in Ligue 1 prima di tornare ovviamente dal prestito. I francesi hanno esordito alla grande con il nuovo allenatore Roberto De Zerbi battendo 5-1 il Brest grazie ai gol di Greenwood, Luis Henrique e Wahi entrambi autori di una doppietta.

Il Marsiglia, però, ha perso per infortunio Faris Moumbagna e in questo momento sono tutti in apprensione per le sue condizioni. Come riporta ‘footmercato.net’, l’attaccante sarà sottoposto a vari accertamenti e il timore è addirittura quello di una rottura del crociato e del menisco.

Un infortunio che sarebbe quindi gravissimo e lo metterebbe fuori gioco per il resto della stagione. Per questo, scrive lo stesso portale, Longoria e il ds Benatia avrebbero messo nel mirino Martin Satriano, anche lui tornato all’Inter dopo il prestito in Ligue 1, ma al Brest. Si è parlato di un ritorno nello stesso club (sarebbe il terzo) per l’uruguaiano. È un nome che l’OM sta valutando insieme ad altri. Sul giocatore classe 2001 dell’Inter c’è anche il Getafe, ma lo stesso Satriano preferirebbe trasferirsi da De Zerbi. Da quanto risulta a Calciomercato.it, il sondaggio dei francesi per l’attaccante dell’Inter c’è stato realmente e i nerazzurri lo valutano 6-7 milioni di euro. Sarebbe un’operazione che potrebbe far entrare risorse per chiudere magari l’affare Palacios.