Dimissioni improvvise, è UFFICIALE: “Motivi personali”

In queste ore sono arrivate le dimissioni del tecnico, annunciate con un comunicato sul sito ufficiale: “Motivi personali”

Il campionato di Serie A è finalmente cominciato e con lui anche quelli all’estero tra Ligue 1, Premier e Liga. Tutto a pochissimi giorni dalla fine delle Olimpiadi a Parigi che hanno incoronato nuovamente la Spagna con la medaglia d’oro nel calcio.

Nel caos di inizio stagione ci sono però già i primi scricchiolii in panchina, col pensiero che va immediatamente ad Antonio Conte. Il tecnico salentino ha esordito al Bentegodi con uno 0-3 definito da lui stesso ‘vergognoso’. Un’intervista infuocata nel postpartita che fa il paio con la conferenza della vigilia e le dichiarazioni subito dopo la partita col Modena. L’ex ct ha rivolto critiche aspre alla società ma più in generale a tutto l’ambiente. E in tanti c’è chi pensa già alle possibili dimissioni. Le stesse che sono arrivate in queste ore anche da Thierry Henry, come annunciato dalla federcalcio francese. L’ormai ex ct ha guidato l’under 23 a una ottima medaglia d’argento, perdendo appunto in finale contro la Spagna per 5-3 ai tempi supplementari. L’ex attaccante è anche azionista del Como e potrebbe quindi essere coinvolto maggiormente nel club allenato dall’amico Fabregas.

Francia, Thierry Henry lascia l’incarico di ct

Comunque una bella cavalcata per i ‘galletti’, che hanno festeggiato in ogni caso il traguardo esaltando il loro allenatore. Che appunto ha lasciato l’incarico per “motivi personali” come si legge sul comunicato ufficiale, interrompendo il contratto che era valido fino a giugno 2025. “Vorrei ringraziare il FFF e il presidente Philippe Diallo – le parole di Thierry Henry, – che mi hanno dato questa incredibile opportunità. Conquistare la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici per il mio paese rimarrà uno dei più grandi orgogli della mia vita. Sono incredibilmente grato alla Federazione, ai giocatori, allo staff e ai tifosi che mi hanno permesso di vivere un’esperienza magica”.

Poi le parole dello stesso Diallo: “Vorrei ringraziare Thierry Henry per tutto il lavoro che ha svolto. Ovviamente ci rammarichiamo per questa decisione perché è stato in grado di raggiungere gli obiettivi che aveva fissato vincendo una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi, 40 anni dopo la medaglia olimpica di Los Angeles. Dopo averlo seguito durante questa campagna, ho potuto scoprire la sua grande professionalità, il suo rigore e il suo amore per la maglia. Gli auguriamo ogni bene”. Nei prossimi giorni verrà annunciato il nome dell’erede in vista dei match di qualificazione a Euro 2025.