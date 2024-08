Bologna, strada spianata per Logan Costa con Todibo al West Ham: le ultime | CM.IT

Come appreso da Calciomercato.it, un accordo tra Bologna e Tolosa può trovarsi a metà strada, con l’aggiunta di qualche altro bonus

Todibo al West Ham spiana la strada al Bologna per Logan Costa. Gli inglesi erano infatti l’avversario più temibile per il club rossoblù, in trattativa da giorni col Tolosa per il difensore capoverdiano. Ha trovato conferme la notizia di Calciomercato.it dello scorso 3 agosto: Sartori mette sul tavolo poco meno di 15 milioni di euro bonus esclusi, esattamente 13+2.

I francesi avevano fissato a 20 milioni il prezzo per le più ricche società di Premier, quindi per il West Ham, mentre sono disposti ad accettare qualche milione in meno da quelle di altri campionati, Serie A inclusa. I rapporti col Bologna sono ottimi, vedi il recentissimo affare Dallinga.

Come appreso da CM.IT, un accordo tra le due società può trovarsi a metà strada, con l’aggiunta di qualche altro piccolo bonus. Adesso la strada per Logan Costa è una e porta a Bologna, a meno di colpi di scena che – come dimostra proprio l’operazione Todibo – nel mercato sono sempre dietro l’angolo.