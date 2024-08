Juventus, rilancio West Ham per Todibo: prenotate le visite mediche | CM.IT

Sta per sfumare il passaggio di Jean-Clair Todibo alla Juventus, visto il sorpasso in queste ore del West Ham: già oggi dovrebbero svolgersi le visite mediche



La Juventus sta vedendo sfumare uno dei principali obiettivi del suo mercato estivo. Accanto a Koopmeiners in queste settimane c’è infatti sempre stato Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Nizza desideroso di lasciare i francesi e fare il grande salto in una big europea.

Giuntoli ha fatto le sue offerte, senza mai però trovare l’accordo definitivo e spingersi ai circa 40 milioni chiesti dal club della riviera. Puntando proprio sulla ferrea volontà del giocatore di andare via e sposare il progetto juventino con l’accordo sul contratto già praticamente definito. L’attesa e i tempi lunghi su cui la Juventus sperava di chiudere, si sono alla fine rivelati un boomerang tanto da mostrare il fianco a nuovi inserimenti o ritorni di fiamma. Come quello del West Ham, che da tempo era su Todibo e ieri è tornato in maniera prepotente sorpassando nettamente la Juventus in queste ore. Trovando l’accordo con il Nizza a cifre più alte e con garanzie di incasso decisamente superiori rispetto alle condizioni offerte dai bianconeri.

Juve ancora interessata a Todibo, ma il West Ham è davanti: la situazione

Todibo ha sempre voluto la Juventus, così come appunto il suo desiderio era in primis lasciare il club della Ligue 1. Per questo, in mancanza dell’intesa definitiva tra Giuntoli e i francesi, l’ex Barcellona ha detto sì al West Ham che si è rifatto sotto e già premeva comunque da diverse settimane. La Premier League si tratta in ogni caso di una grande chance, un trampolino e un palcoscenico di enorme prestigio per la sua carriera.

Stando a quanto risulta a Calciomercato.it, la Juventus restava interessata a Todibo ma il controsorpasso da parte della Vecchia Signora è ormai impossibile. Il francese classe ’99 è pronto a viaggiare a Londra e sostenere le visite mediche già nella giornata di oggi. Alla Continassa dovranno cambiare obiettivo per la difesa, con le cessioni che ad ora restano un nodo fondamentale nel mercato in entrata. Daniele Rugani, come vi abbiamo raccontato anche ieri, va verso l’Ajax di Farioli in prestito secco (senza partecipazione all’ingaggio) ma serve prima che gli olandesi chiudano un’operazione in uscita in difesa.