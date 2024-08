Juventus, Ajax in pole per Rugani: cosa manca per l’addio | CM.IT

Dopo essere stato messo fuori dal nuovo progetto tecnico della Juventus, in pole per aggiudicarsi Rugani c’è l’Ajax: ecco cosa manca ora

Le parole di Thiago Motta risuonano ancora forti nell’ambiente bianconero, il nome dei calciatori che non fanno parte del suo nuovo corso sono stati fatti in maniera esplicita e tra questi c’è anche Daniele Rugani, nonostante un rinnovo fresco di appena pochi mesi.

Sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo raccontato degli interessamenti di alcune società italiane, compreso l’incontro con il Bologna avuto da Davide Torchia, agente del difensore classe ’94. Vi abbiamo anticipato ampiamente anche dello sprint fatto dall’Ajax nelle scorse settimane e, proprio sul fronte olandese, ora arrivano delle novità. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella giornata di oggi l’agente di Rugani ha incontrato la Juventus a Torino per aggiornare la società proprio sullo stato dell’offerta degli olandesi. Ecco come stanno le cose.

Rugani attende l’ultimo scatto dell’Ajax: la Juve non paga l’ingaggio | CM.IT

Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’Ajax rappresenta la prima scelta per Daniele Rugani, che nelle scorse settimane ha accantonato diverse offerte (alcune anche dalla Serie A) dando la priorità agli olandesi.

Il difensore classe ’94, che con la Juventus ha vinto 12 trofei, ha già avuto dei colloqui con mister Farioli ed è rimasto piacevolmente colpito: per il tecnico italiano, Rugani è un tassello molto importante per il suo pacchetto arretrato e per portare la giusta mentalità nella propria difesa. L’operazione che Ajax e Juventus stanno imbastendo è sulla base di un prestito secco, in cui i bianconeri non dovranno partecipare al pagamento dell’ingaggio del difensore. E allora cosa manca per chiudere questo affare? Il club olandese, prima di ufficializzare il trasferimento, deve effettuare un’operazione in uscita. Il primo indiziato, in questo senso, è il croato Jakov Medic: destinazione Bundesliga.

Senza un’uscita, quindi, l’Ajax non affonderà definitivamente il colpo. In tutto questo, però, Daniele Rugani non può nemmeno aspettare in eterno. I prossimi 3/4 giorni saranno fondamentali per la definizione di questa trattativa, con la Juventus che si aspetta l’ultima mossa da parte degli olandesi e il difensore che non vuole ritrovarsi a fine agosto ancora senza certezze. Insomma, le possibilità di vedere Rugani in Eredivise, con una maglia storica come quella dell’Ajax ci sono tutte, ma ora la palla è in mano al club di Amsterdam.