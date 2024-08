Juventus, parti al lavoro per Rugani all’Ajax: le ultime | CM.IT

Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus per approdare all’Ajax dell’italiano Farioli nei prossimi giorni

Si muove anche in uscita la Juventus, dopo gli ultimi addii di Matia Soulé, ceduto a titolo definitivo alla Roma di Daniele De Rossi, e Dean Huijsen, passato con la stessa formula al Bournemouth dell’ex romanista Tiago Pinto. Ma ci sono anche altri calciatori in lista di sbarco.

Oltre all’intricata situazione riguardante Federico Chiesa, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 e senza proposte reali sul tavolo per poter parlare di una partenza immediata, il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli, insieme a tutto il suo staff, è al lavoro per piazzare gli altri calciatori considerati fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Thiago Motta. E una prima scrematura si è avuta nel momento in cui l’ex tecnico del Bologna ha diramato la lista dei convocati per il ritiro in Germania delle scorse settimane.

Sono rimasti fuori, sia per questioni di mercato che per recuperare da problemi fisici, Filip Kostic, Arek Milik, Mattia De Sciglio, Arthur, Huijsen poi ceduto, Daniele Rugani, mentre Weston McKennie e Szczesny non sono partiti essendo ancora in vacanza dopo gli impegni in Copa America e ad Euro 2024. In ogni caso, anche gli ultimi due anni devono trovarsi una sistemazione adeguata. Nelle scorse ore, però, per uno di questi calciatori si è aperta una possibilità concreta.

Juventus e Ajax al lavoro per Rugani: la situazione

Parliamo di Daniele Rugani, 30enne difensore centrale che nel maggio scorso ha prolungato il suo contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2026. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile interesse dell‘Atalanta, anche nell’ambito dell’affare Koopmeiners, mentre anche il Bologna si è interessato, incontrando direttamente il suo agente Davide Torchia. Adesso, però, attenzione alla pista estera: le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’esistenza di una proposta concreta recapitata alla Juventus da parte dell’Ajax, allenato dall’italiano Francesco Farioli. I ‘lancieri’ hanno chiesto il prestito secco del calciatore, trovando apertura dal club bianconero e dal giocatore. Ci sarà, però, ancora da lavorare e, probabilmente, se ne parlerà ancora nella prossima settimana: non è, infatti, prevista la chiusura imminente della trattativa, nonostante le contrattazioni stiano procedendo positivamente. Se non ci saranno intoppi o dietrofront dell’ultima ora, Rugani potrebbe volare alla volta di Amsterdam nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati.