Juve-Koopmeiners, c’è l’accordo: maxi rilancio decisivo

Svolta nell’affare Koopmeiners: la Juventus ha l’intesa con il calciatore e tratta con l’Atalanta, così i maxi rilancio sarà decisivo

Cristiano Giuntoli non ha terminato i regali da fare a Thiago Motta. Certo, cedere gli esuberi e chi non fa più parte del progetto è l’obiettivo principale. Ma allo stesso tempo, la Juventus sta provando a ridurre il gap con l’Inter, per ritornare a vincere lo Scudetto in Serie A.

Nella lista degli obiettivi di mercato c’è sempre lui: Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese era stato adocchiato già dai tempi dell’AZ da Giuntoli, quando era il direttore sportivo del Napoli. Il pallino è rimasto. Nel frattempo è stata trovata l’intesa con il calciatore. Secondo il Corriere dello Sport, la Juve e Koopmeiners avrebbero trovato un accordo sulla base di un contratto quinquennale a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Serve un ulteriore sforzo per portare a casa il risultato.

Juventus, 47 milioni più bonus per Koopmeiners: così si chiude

Manca ancora qualche dettaglio – e non da poco – per la riuscita dell’operazione. Koopmeiners è ancora un giocatore dell’Atalanta, perché le richieste della Dea sono ritenute elevate al momento dal club bianconero. Addirittura Percassi di recente ha dichiarato di non avere in programma la cessione del ragazzo. Il problema è il costo del cartellino.

Infatti, la valutazione è vicina ai sessanta milioni di euro, mentre per il Corriere dello Sport la Juve prova a imbastire la trattativa a partire da 45 milioni. La speranza bianconera è che la negoziazione possa proseguire, magari con un rilancio fino a 47-48 milioni di euro con l’aggiunta di bonus, e augurarsi che il club bergamasco possa convincersi.

Oltretutto, il centrocampista olandese già lo scorso anno è stato ad un passo dall’addio all’Atalanta. Il Napoli aveva intenzione di acquistarlo, ma la Dea respinse le avances, promettendo al giocatore che avrebbe avuto il via libera quest’estate. Ora che c’è la Juventus, Koopmeiners si aspetta di non trovare troppi ostacoli per lasciare Bergamo.

I tifosi della Vecchia Signora, nel frattempo, già sognano. Thiago Motta potrebbe avere un reparto di centrocampo davvero interessante, con tutti giocatori nuovi: Khephren Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners. Qualità e sostanza al servizio del nuovo mister. E la Juventus, così, farebbe davvero paura all’Inter.