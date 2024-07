Scippo alla Juve e colpo scudetto: scelto Koopmeiners

Il Milan è apparso in ottima crescita contro il Manchester City con Fonseca che prova ad accorciare il gap con l’Inter. A tal proposito su X abbiamo chiesto quale colpo rilancerebbe le ambizioni scudetto dei rossoneri

Iniziano a prendere forma le squadre in vista dell’inizio della stagione che si avvicina ad ampie falcate. Le rose sono ancora tutte da completare in sede di calciomercato, eppure non mancano le prime indicazioni interessanti che arrivano dalle amichevoli di preparazione.

In questo senso ha stupito positivamente la crescita intrigante del Milan di Fonseca, che sotto i dettami dell’allenatore portoghese sta provando ad imbastire una impronta di gioco differente rispetto al recente passato. Mentre la società è al lavoro in sede di mercato la squadra suda e lavora quindi in campo, mostrando anche ottimi progressi collettivi, come quelli messi in campo nell’amichevole vinta con un pirotecnico 3-2 contro il Manchester City.

Ancora assente Morata al centro di un attacco gestito da Lorenzo Colombo, autore di una doppietta ed in procinto di cambiare aria. Pochissimi titolari nel City in piena linea con il ‘calcio d’estate’, ma ciononostante la prestazione della squadra di Fonseca può comunque essere considerata provante e positiva.

Calciomercato Milan, Koopmeiners colpo scudetto: il verdetto dei tifosi

Una serata interessante per i rossoneri che stanno quindi provando a lavorare per accorciare il gap dall’Inter che ha dominato l’ultimo campionato.

Al netto del lavoro tecnico e tattico sul campo con Fonseca, dovrà essere anche il calciomercato a dare una mano all’allenatore portoghese per rientrare in una corsa scudetto già complessa vista la numerosa concorrenza.

Proprio sull’argomento ruota il sondaggio odierno della nostra redazione. Su X abbiamo chiesto quale colpo sul mercato rilancerebbe la candidatura scudetto per i rossoneri. Col 35,5% dei voti a trionfare è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta che ha impressionato nelle ultime stagioni, e che da settimane è accostato soprattutto alla Juventus.

26,5% di voti per Adrien Rabiot, che ha lasciato proprio i bianconeri a parametro zero, mentre risultano molto più lontani Federico Chiesa e Paulo Dybala che chiudono il quadro del sondaggio.

Ecco l’esito del sondaggio proposto oggi dalla redazione di Calciomercato.it: