Juventus, Rugani all’Atalanta nell’affare Koopmeiners: la situazione | CM.IT

La Juventus continua a trattare con l’Atalanta per portare a Torino Koopmeiners, anche Rugani sul tavolo: le ultime di Calciomercato.it

Lo sfavillante mercato in entrata dei bianconeri, dopo aver già confezionato tre nuovi rinforzi per Thiago Motta, sta vivendo una fisiologica flessione: prima di proseguire la campagna di rafforzamento, infatti, saranno necessarie diverse operazioni in uscita.

Tra queste, c’è anche la situazione di Daniele Rugani da tenere in considerazione. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it con dovizia di particolari nelle scorse settimane, il difensore è considerato in uscita dalla Juventus e per lui verranno valutate offerte. Diversi sono i club che hanno già mostrato un interessamento e terranno monitorata la situazione di Rugani nelle prossime settimane: in questo calderone, poi, c’è una squadra sottolineata più volte sulla scrivania di Cristiano Giuntoli. Attenzione all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La Juve cerca l’incastro per Koopmeiners, l’Atalanta apprezza Rugani | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, uno dei profili graditi dall’Atalanta in casa Juventus è quello di Daniele Rugani. Un gradimento da tenere a mente perché il prossimo grande obiettivo di mercato dei bianconeri è Teun Koopmeiners e le due società sono al lavoro per riuscire a trovare l’incastro giusto per mandare in porto questa operazione.

Il difensore classe ’94, però, può raggiungere Bergamo anche successivamente all’operazione Koopmeiners. L’interessamento degli orobici è reale e anche per Rugani può rappresentare una bella piazza in cui proseguire la propria carriera, al servizio di un tecnico come Gian Piero Gasperini e disputando comunque la Champions League. Inoltre, la moglie del difensore è bergamasca e questo potrebbe facilitare il tutto. Insomma, Juventus e Atalanta continuano a trattare per completare un’operazione che renderebbe felici tutti: come vi raccontiamo da tempo, Koopmeiners ha l’accordo con la Vecchia Signora e vuole raggiungere Torino. In tutto questo, anche Daniele Rugani potrebbe trovare un nuovo club in cui essere protagonista.