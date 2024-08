Juve, svolta Todibo: a Nizza per chiudere, domani visite mediche

Juventus, svolta nell’affare Todibo: la dirigenza vola a Nizza per chiudere e fissare le visite mediche già per domani

Se Teun Koopmeiners è il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus, per la difesa il nome più caldo è quello di Jean-Clair Todibo.

Il difensore centrale francese è il primo nome della lista di Cristiano Giuntoli per la retroguardia, ma ora sembra esserci una grande svolta sul mercato. Perché le prossime ore potrebbero rappresentare una svolta decisiva per il centrale transalpino ex Barcellona. La Juventus infatti non è l’unico club su Todibo e ora sembra essere arrivato un sorpasso che pare essere decisivo e che rischia di complicare e non poco i piani di Giuntoli e della società bianconera.

Juve, Todibo destinato a sfumare: affondo del West Ham

Perché, come riferisce Fabrizio Romano, il West Ham ha deciso di dare un’accelerata importante per quanto riguarda l’acquisto del difensore francese, richiesto dal nuovo tecnico Lopetegui. Il club londinese, come la Juve, è da tempo sulle tracce del giocatore e già in passato aveva formulato un’offerta da 37 milioni di euro, che era stata rifiutata.

Tim Steidten, direttore sportivo del club londinese, è pronto a volare a Nizza per chiudere l’accordo con il club rossonero. La Juventus è in trattativa da settimane con il giocatore, ma dal Nizza non c’è mai stato il via libera. Il club francese non ha infatti mai aperto al possibile addio in prestito senza obbligo del difensore. Via libera che ora sembra essere arrivato per gli ‘Hammers’, che hanno raggiunto un accordo con il club francese.

Un affare chiuso con prestito con obbligo di riscatto per 40 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Ore decisive quindi anche per la Juventus, con il West Ham che venerdì è intenzionato a fissare le visite mediche del difensore, che sta esaminando la nuova proposta contrattuale degli ‘Hammers’.