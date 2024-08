Bologna, West Ham e l’incrocio con Todibo: le ultime su Logan Costa | CM.IT

Stamane call tra il Bologna e l’intermediario del Tolosa: Sartori potrebbe spingersi fino a 15 milioni con bonus. West Ham sempre in corsa

Il Bologna vuole e deve prendere un altro difensore dopo Erlic. A tal proposito questi e i prossimi saranno gli ultimissimi giorni di attesa di una risposta da Hummels. Nel frattempo Sartori ha cominciato a esplorare altre piste, con la più importante che porta, anzi riporta a Logan Costa. Come scritto ieri da Calciomercato.it, stamattina era in programma una call tra la dirigenza felsinea e l’intermediario del Tolosa.

Come appreso da CM.IT, per il Bologna e la Serie A il prezzo del capoverdiano nato in Francia è fissato a 15 milioni di euro. Sartori ragiona sull’inserimento di alcuni bonus per pagare – di parte fissa – qualcosa di meno.

Sono giorni cruciali, per il classe 2001 c’è anche la Premier, nello specifico il West Ham che lo considera l’alternativa ideale a Todibo. Per il transalpino era stata raggiunta un’intesa col Nizza sui 35/37 milioni, ma l’ex Barcellona ha detto no perché vuole andare alla Juventus con la quale ha già un accordo.

In sostanza Logan è il ‘piano B’ a Todibo, ma il Tolosa per i club inglesi (più ricchi di quelli italiani) vuole 20/21 milioni di euro. Le parti ne stanno parlando da settimane, ma un compromesso ancora non è stato trovato e così il Bologna può teoricamente riuscire nel sorpasso, contando pure sugli ottimi rapporti con il Tolosa stesso, dal quale ha appena acquistato l’attaccante olandese Dallinga.

Logan Costa tra Bologna e West Ham: l’esplosione al Tolosa, contratto fino al 2026

Alto un metro e novanta, Logan Costa milita nel Tolosa dall’estate 2021. Costò appena 500mila euro dopo che si era messo in mostra al Le Mans, il quale lo aveva preso in prestito dal Reims. Dove il 23enne di Saint-Denis è cresciuto e si è formato, senza però giocare neanche una partita con la maglia della prima squadra.

In tre anni al Tolosa ha disputato invece 57 partite, segnando 4 gol e conquistando la Nazionale capoverdiana. L’esordio con Capoverde risale a marzo di due anni fa, da allora complessivamente 19 presenze. Il suo contratto scade a giugno 2026.