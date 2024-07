Bologna contro Rennes, sono ore decisive per Dallinga: i dettagli | CM.IT

Come appreso da Calciomercato.it, la partita tra Bologna e Rennes per Dallinga si giocherà sui bonus. Le ultime

Il Bologna deve prendere il sostituto di Zirkzee. Per Ioannidis troppi i circa 30 milioni richiesti, così Sartori si è buttato a capofitto su un altro profilo che segue da tanto: Thijs Dallinga. L’accelerata per il 23enne olandese è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, con il Ds rossoblù che in call si è detto pronto ad accontentare il Tolosa con una proposta di circa 18 milioni di euro.

Poi però c’è stato l’ingresso in scena del Rennes dell’ex Milan Massara, che sul tavolo ha messo sui 20 milioni. Il Bologna è quindi chiamato a un rilancio, con la partita tra i due club che si giocherà sui bonus come appreso da Calciomercato.it. La società di Saputo ha intanto già pareggiato l’offerta economica dei francesi per il calciatore, autore di 19 gol nella passata stagione. Fondamentale sarà il parere dello stesso Dallinga, il quale stamane ha comunicato al tecnico del Tolosa, lo spagnolo Martinez, che andrà via senza tuttavia dire quale sarà la sua destinazione.