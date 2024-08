L’Inter piomba su Rexhaj: sfida ai top club, trattativa in corso | ESCLUSIVO

Il grande talento del Basilea piace a mezza Europa, Juventus inclusa, ma l’Inter ha messo la freccia. Le ultime di Calciomercato.it

L’Inter piomba su Agon Rexhaj, grande talento svizzero del Basilea su cui c’è mezza Europa, dalla Juventus al Barcellona passando per il Bayern Monaco. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club nerazzurro ha già avviato una trattativa per mettere le mani sul cartellino sull’attaccante classe 2007.

Come abbiamo scritto lo scorso 12 giugno, gli addetti ai lavori paragonano Rexhaj a Rafael Leao perché è un calciatore veloce e con grande progressione nello spazio. Rispetto al portoghese del Milan, il diciassettenne vede molto di più la porta. Nonostante la giovanissima età, l’elvetico è già ben strutturato fisicamente (è alto 188cm) e pronto per il salto a un livello superiore. Rexhaj ha stregato anche l’Inter, la quale ora sta provando a sconfiggere l’agguerrita concorrenza per il prospetto svizzero il cui contratto col Basilea scade a giugno 2025.