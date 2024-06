Rexhaj fa impazzire i top club europei: c’è anche la Juventus | ESCLUSIVO

La Juve è interessata ad Agon Rexhaj, il grande talento del calcio svizzero. L’ostacolo è la grande concorrenza: i dettagli

Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, la Juventus è sulle tracce di Agon Rexhaj. Il diciassettenne è considerato come il miglior talento che offre attualmente il calcio svizzero. Gioca nelle giovanili del Basilea e il suo contratto scade tra un anno, a giugno del 2025.

Dagli addetti ai lavori è paragonato a Rafael Leao del Milan in quanto a velocità e progressione nello spazio, ma in realtà vede la porta molto più del portoghese, come una prima punta di razza. Rexhaj è ben strutturato fisicamente, è alto un metro e ottantotto, insomma già pronto per il salto a un livello superiore.

Il cartellino costa 3 milioni di euro, una cifra irrisoria per uno con le sue qualità, il problema per la Juve è semmai la concorrenza rappresentata da quattro top club assoluti: Bayern Monaco, Manchester City e Barcellona.