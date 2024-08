Milan, il mercato non è finito: incasso da 80 milioni e nuovo colpo

Il calciomercato del Milan non è ancora finito. Il Diavolo può regalarsi un nuovo colpo, ma prima si pensa alle cessioni

Con l’arrivo di Youssouf Fofana, il Milan ha completato il cerchio, centrando tutti i propri obiettivi. Dopo aver visto volare in Premier League, Joshua Zirkzee, il Diavolo ha infatti deciso di puntare con forza su Alvaro Morata, riuscendo ad acquistarlo. Poi è stata la volta di Pavlovic, Emerson Royal e appunto il francese che hanno puntellato difesa e centrocampo.

Il calciomercato, però, non è ancora chiuso. Zlatan Ibrahimovic è pronto a piazzare un nuovo colpo, magari a centrocampo, dove si continua a seguire Kone, che ha una valutazione da 20 milioni di euro. Attenzione, però, anche a Bondo del Monza, un nome che piace parecchio a Geoffrey Moncada.

Un altro affare, però, potrebbe esserci solo dopo aver sistemato gli esuberi e il Diavolo di giocatori da piazzare ne ha davvero parecchi. Fode Ballo-Toure e Divock Origi, come è noto, sono fuori rosa, ma non sono gli unici in attesa di una sistemazione. Paulo Fonseca ha preso posizione e contro il Torino ha lasciato fuori diversi calciatori, che non rientrano più nei piani. Tra questi c’è chiaramente Yacine Adli, che ha già rifiutato diverse proposte dall’Arabia Saudita. Lui non vorrebbe fare le valigie, ma rischia di non vedere mai il campo, così come Tommaso Pobega. Per l’italiano, però, una sistemazione verrà trovata a breve in Serie A, dove ci sono tanti club che lo stanno cercando. Attenzione così a Torino, Genoa, Bologna e Udinese.

Situazione tutta da monitorare anche quella relativa a Pierre Kalulu, che va verso il rifiuto alla Juve, ma che ha comunque le valigie in mano, con l’Atalanta sullo sfondo. Tra i giocatori poco apprezzati dal mister – la decisione di puntare su Saelemaekers è chiara . c’è poi anche Terracciano, che piace a mezza Serie A.

Milan, da Bennacer a Thiaw: il mercato non è chiuso

Hanno giocato dal primo minuto contro il Torino, ma potrebbero ugualmente fare le valigie se dovesse arrivare l’offerta giusta, facendo incassare tanti soldi al Diavolo.

Stiamo parlando di Ismael Bennacer e Malick Thiaw. Il primo piace in Arabia Saudita e difronte ad un’offerta da 40 milioni di euro verrebbe ceduto. Discorso simile per il difensore tedesco, che piace in Premier League (il Newcastle potrebbe tornare a farsi sotto e non sono da escludere altre squadre), ma anche in Bundesliga. L’ex Schalke 04 ha, invece, una valutazione sui 30/35 milioni di euro. Se questi giorni dovessero davvero diventare roventi, il Milan potrebbe incassare una cifra superiore agli 80 milioni, che in parte, chiaramente, verrebbero reinvestiti per almeno un nuovo colpo