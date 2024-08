DIRETTA Calciomercato Serie A, da Chiesa a Lukaku: gli aggiornamenti del 10 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nelle sue fasi decisive: tutti gli aggiornamenti di sabato 10 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

La stagione è iniziata con le prime partite di coppa Italia (stasera di scena il Napoli di Conte), ma il calciomercato continua ad essere grande protagonista.

Tante le squadre di Serie A che devono accelerare per completare la rosa: c’è la Juventus che continua ad inseguire Koopmeiners, forte del sì del giocatore che ha rotto con l’Atalanta, e cerca un’alternativa a Todibo che è andato al West Ham, oltre a risolvere il caso Chiesa. Si muove il Milan che sta provando a chiudere per Emerson Royal, mentre il Napoli continua a trattare per Lukaku, provando a slegare il suo arrivo dalla cessione di Lukaku. Dagli azzurri potrebbe andare via Folorunsho che piace alla Lazio. Tutte le trattative in diretta di questo sabato 10 agosto su Calciomercato.it.

LIVE

08:55 Inter, il difensore solo last minute L’Inter vuole completare la rosa con un difensore giovane, ma si tratta di un affare che entrerà nel vivo soltanto negli ultimi giorni di mercato. Renan e Perkovic tra i nomi possibili, ma occhio alla possibile sorpresa.