Juventus, Szczesny rompe di nuovo il silenzio: “Quanto ci mancate”

L’annuncio social di Szczesny non è affatto passato inosservato. Il messaggio dell’estremo difensore polacco sta calamitando non poche reazioni

Dopo aver incassato il colpo con il blitz decisivo del West Ham che di fatto ha beffato la Juventus sul fronte Todibo, l’area mercato bianconera sta continuando a tastare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

Non è un caso che, sotto questo punto di vista, le attenzioni di Giuntoli siano principalmente rivolte alle corsie esterne, ma non solo. Da Nico Gonzalez a Galeno, i profili attenzionati dal football director della Juventus non sono pochi, così come i nodi da sciogliere. A cominciare dall’evolvere della situazione riguardante Federico Chiesa, ma non solo. Un’altra situazione che sta calamitando l’attenzione degli uomini mercato della Juve è sicuramente quella relativa al futuro di Szczesny. L’estremo difensore polacco è di fatto finito improvvisamente ai margini del progetto della ‘Vecchia Signora’, a maggior ragione dopo la scelta di puntare con decisione su Michele Di Gregorio. Tuttavia, dopo aver rispedito al mittente diverse proposte provenienti dall’Arabia, fino a questo momento l’estremo difensore polacco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Juventus, post social di Szczesny: “Quanto ci mancate”

Nel frattempo, però, Szczesny sta continuando ad allenarsi da solo. O meglio, come evidenziato dallo stesso estremo difensore con una storia su Instagram, ad accompagnarlo in questa delicata fase di transizione c’è Tommaso Orsini, collaboratore di Claudio Filippi.

Nella stessa foto, inoltre, Szczesny ha voluto lanciare un messaggio neanche troppo velato a Mattia Perin e Carlo Pinsoglio con un neanche troppo laconico: “Quanto ci mancate”. Un messaggio tutt’altro che banale, che testimonia il legame creatosi tra Pinsoglio, Szczesny e Perin nel corso degli anni, maturato di stagione in stagione. Ad ogni modo, staremo a vedere se ed eventualmente in che direzioni si muoveranno le trattative riguardanti il futuro dell’ex portiere di Arsenal e Roma che, dopo aver rifiutato l’Arabia, sta provando a capire se ci sono i margini per accettare un nuovo progetto stimolante. La sensazione è che i prossimi giorni risulteranno assolutamente decisivi in un senso o nell’altro.