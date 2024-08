Juventus, principio d’accordo con Galeno: la trattativa prosegue | CM.IT

Continua la trattativa col Porto per Wenderson Galeno, mentre il giocatore ha raggiunto una base d’accordo

Juventus alle prese con grandi manovre in queste ultime ore. La questione Teun Koopmeiners tiene, inevitabilmente, banco, dopo le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al quotidiano ‘L’Eco di Bergamo’.

Il trainer di Grugliasco ha parlato apertamente della volontà del centrocampista olandese di lasciare Bergamo per trasferirsi alla corte di Thiago Motta. Una situazione davvero complicata da gestire in questo momento, un muro contro muro che potrebbe trasformarsi in una vera e propria guerra, di calciomercato s’intende. “Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus. Finora la situazione era andata benissimo, ma ora ha deciso non giocare e non allenarsi più con noi. Ha già un accordo con la Juventus e si sente stressato”. Gasperini, poi, rincara la dose: “La società ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata dalla situazione“.

La questione, dunque, è arrivata ad un punto di svolta decisivo e una decisione, in un senso o nell’altro, andrà presa nel più breve tempo possibile. Come raccontato dalla nostra redazione in tempi non sospetti, l’entourage del calciatore ha raggiunto un accordo con il club bianconero nei mesi scorsi, contratto pluriennale da 4.5 milioni di euro netti a stagione e, adesso, la volontà è stata palesata da Gasperini. La proposta della Juve è ferma a quota 45 milioni più bonus, mentre gli orobici non si spostano dalla richiesta di 60 milioni: se tutte le parti in causa dovessero fare una passetto, l’accordo potrebbe arrivare a metà strada. Nel frattempo, però, il direttore dell’area sportiva Cristiano Giuntoli lavora per arrivare anche ad altri obiettivi.

Juventus, accordo con Galeno: si lavora col Porto

Oltre a Jean-Clair Todibo, che si avvicina dal Nizza, la Juventus sta lavorando alacremente per Wenderson Galeno. L’esterno d’attacco del Porto sta avanzando verso i torinesi e, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, ha raggiunto una base d’accordo con l’entourage del brasiliano, in possesso del passaporto portoghese. Attualmente guadagna 1.6 milioni di euro netti, alla Juve andrebbe praticamente a raddoppiare il suo ingaggio. Il Porto, dal canto suo, continua a sperare di ricevere 40 milioni di euro bonus compresi per il cartellino del calciatore, ma, come spiegato ieri, la fumata bianca potrebbe arrivare a quota 30 milioni più bonus, più o meno facilmente raggiungibili. Sono giorni, ore, di trattative infuocate: vedremo cosa succederà e vi terremo aggiornati.