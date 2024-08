Juventus-Koopmeiners, Gasperini annuncia: “Ha già un accordo, vuole andare via”

La Juventus non molla Teun Koopmeiners e viceversa: l’olandese vuole a tutti i costi vestire la maglia bianconera

Anche Gian Piero Gasperini “annuncia” la volontà di Teun Koopmeiners di vestire la maglia della Juventus. Trattativa pronta a entrare nel vivo.

Una delle trattative più calde di questa sessione estiva di calciomercato potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Da mesi, infatti, si parla del forte interesse della Juventus per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe ’98 di proprietà dell’Atalanta e perno centrale del gioco di Gian Piero Gasperini. Ma quando manca poco più di una settimana all’inizio del nuovo campionato di Serie A, è proprio il tecnico della formazione orobica a sganciare la bomba in merito al futuro dell’ex Az Alkmaar.

In una intervista a L’Eco di Bergamo, infatti, Gasperini ha fatto sapere che “Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus”. Finora la “situazione era andata benissimo”, ma ora il giocatore olandese avrebbe scelto di “non giocare e non allenarsi più con noi”. Questo perché “ha già un accordo con la Juventus” e “si sente stressato”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro all’Eco di Bergamo.

Juventus-Koopmeiners, l’annuncio di Gasperini

Il tecnico della Dea non ha dubbi. Teun Koopmeiners “con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni”. Dunque, salvo clamorosi cambi di programma, il giocatore classe ’98 non prenderà parte alla finalissima di Supercoppa Europea contro il Real Madrid in programma il 14 agosto a Varsavia.

Eppure nei giorni scorsi l’ad nerazzurro Luca Percassi aveva chiarito che una cessione dell’olandese non era “mai stata nei nostri programmi”. E in tal senso “la società ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata dalla situazione” ha ribadito Gasperini, ma questa situazione “è diversa rispetto ad altre volte in cui l’Atalanta ha venduto a peso d’oro”.