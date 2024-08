Rottura e poi la Juve: terremoto Koopmeiners

Terremoto in casa Atalanta legato a Koopmeiners: aria di rottura, con il giocatore nel mirino della Juventus

Teun Koopmeiners è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus. Il centrocampista dell’Atalanta è il grande obiettivo della società bianconera, che sta lavorando per Todibo e che per la mediana ha individuato in lui il giusto uomo da regalare a Thiago Motta.

La situazione tra l’olandese e l’ambiente nerazzurro sembra farsi sempre più tesa. Koopmeiners l’altro ieri non si sarebbe infatti allenato e la notizia sembra aver scosso l’ambiente juventino. I tifosi sognano in grande e sperano che Giuntoli possa chiudere quanto prima il colpo in entrata. Sui social tanti sono convinti che il giocatore vestirà bianconero: l’olandese vuole trasferirsi a Torino e su X spuntano addirittura nickname come “Liberate il soldato Koop”. Messaggi indiretti all’Atalanta di lasciar partire il calciatore, anche prima di quello che sarà l’impegno in Supercoppa Europea contro il Real Madrid, in programma mercoledì prossimo alle 21 a Varsavia.

Intanto però c’è anche chi non concorda nell’operazione. Tifosi bianconeri, ma anche di altri club, che ritengono che la Juventus stia andando a spendere troppo nell’acquisto del centrocampista ex Az Alkmaar.

