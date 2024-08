Atalanta, altro colpo dopo Retegui, ma Koopmeiners è un problema: ecco cosa è successo

Atalanta scatenata sul mercato, altro colpo dopo Retegui. Koopmeiners però è un problema: ecco cosa è successo

Quella di oggi è stata certamente la giornata dell’Atalanta. Perso per infortunio Gianluca Scamacca, il club nerazzurro si è fiondato su Mateo Retegui per rimpiazzare il centravanti romano.

Gasperini dunque avrà a disposizione l’altro centravanti della Nazionale azzurra, ora che Scamacca resterà out per un lungo infortunio. L’affare che porterà l’italo-argentino a Bergamo è sostanzialmente chiuso, ma il club orobico non intende fermarsi qui. Ceduto Hans Hateboer al Rennes, è pronto ad arrivare un sostituto. Per la corsia di destra l’uomo giusto individuato per Gasperini è Marc Pubill, terzino destro spagnolo molto abile tecnicamente e dotato di grandi abilità in fase d’attacco.

Atalanta: arriva Pubill, ma Koopmeiners è un problema

Pubill è stata una delle rivelazioni dell’ultima Liga e ora è impegnato con la nazionale olimpica a Parigi: si giocherà l’oro contro la Francia.

Il classe 2003 è davvero ad un passo dal vestire il nerazzurro per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro da versare nelle casse dell’Almeria. Intanto però in casa nerazzurra non fa stare certamente tranquilli la situazione legata a Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è da tempo nel mirino della Juventus, che sogna di portarlo a Torino alla corte di Thiago Motta. Koopmeiners nella giornata di ieri non si sarebbe allenato, mentre oggi è sceso regolarmente in campo. Un ulteriore possibile segnale di rottura che in casa Juventus rappresenta più di una speranza. Giuntoli è pronto all’affondo e spera di poter regalare presto a Motta il centrocampista olandese.