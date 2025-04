Da Paratici a Ibrahimovic: l’annuncio UFFICIALE di Furlani

Giorgio Furlani commenta così i rumors dei movimenti della dirigenza del Milan: ecco cosa cambia per Ibrahimovic

L’amministratore delegato del Milan chiamato a commentare i rumors su Fabio Paratici e Zlatan Ibrahimovic, voci che vengono alimentate di ora in ora.

Il club rossonero è a lavoro per preparare e programmare la prossima stagione. Deve arrivare sicuramente una svolta, a partire dagli uomini e dai risultati, che non soddisfano la proprietà. Per tale ragione, il nuovo ds potrebbe essere Fabio Paratici, come già anticipato su Calciomercato.it.

Ma Giorgio Furlani frena e cerca di dribblare, alla Leao, tutti i rumors: “Noi non siamo contenti dei risultati di questa stagione. I risultati sportivi sono il centro del club, stiamo lavorando per la stagione successiva per migliorarli. Non abbiamo deciso e chiuso con nessuno, non commento ruoli con soggetti, ma ci stiamo preparando per migliorare la parte sportiva.

In merito al ruolo di Ibrahimovic, messo in discussione in queste settimane, Furlani ribadisce: “Con Zlatan lavoriamo bene, non è cambiato nulla rispetto a qualche settimana fa”