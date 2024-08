Affare chiuso tra Atalanta e Genoa: Retegui il sostituto di Scamacca | CM.IT

Retegui lascia il Genoa dopo una sola stagione in cui ha messo a segno 9 gol in 31 partite. Gasperini ha il rimpiazzo di Scamacca

Il Genoa rivoluziona l’attacco a nove giorni dalla prima di campionato contro l’Inter. Gudmundsson è diretto alla Fiorentina, mentre Retegui è stato appena ceduto all’Atalanta. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, i due club hanno chiuso l’operazione con protagonista il bomber argentino naturalizzato italiano.

Sarà quindi il classe ’99 di San Fernando il sostituto di Scamacca, out per almeno i prossimi 6 mesi dopo l’operazione per via della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle casse del ‘Grifone’ andranno circa 21/22 milioni di euro più bonus. Retegui dice addio al Genoa appena un anno dopo il suo arrivo per circa 15 milioni di euro. Nell’unica stagione in rossoblù ha collezionato 31 presenze, mettendo a segno 9 gol.