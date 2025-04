Sergio Conceicao rivendica e puntualizza: “Qui al Milan da 3 mesi, può sembrare una scusa…”

L’allenatore del Milan commenta soddisfatto dell’atteggiamento il pareggio contro l’Inter, ma vuole puntualizzare su un aspetto

Sergio Conceicao suona la carica dopo l’uno a uno di Milan-Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia: “Aspettiamo la gara di ritorno, c’è questa possibilità di andare a Roma. Vogliamo tanto la finale. Ringrazio i tifosi e mi complimento con i calciatori. Avversario difficile, noi dovevamo fare una partita intelligente e l’abbiamo fatta”.

Il tecnico commenta ai microfoni di Mediaset l’atteggiamento e lo paragona al secondo tempo di Napoli-Milan: “Abbiamo avuto le occasioni anche noi. L’Inter ha avuto un paio di occasioni nel secondo tempo, ma alla fine penso che il risultato sia giusto. Partita molto equilibrata. Sono contento dell’approccio e dell’atteggiamento. Già nel secondo tempo a Napoli siamo stati bravi e dobbiamo continuare così”

Poi il portoghese suona la carica e ci crede: “Vogliamo arrivare in finale e vincerla“. Conceicao, successivamente, puntualizza sui mesi trascorsi al Milan e sul lavoro che ha dovuto fare, senza avere tempo a disposizione: “Sono tre mesi che sono qua. Io sono arrivato a Milano, ho fatto due partite contro Juventus e Inter in Supercoppa. Quando sono ritornato in Italia si giocava ogni 3 giorni. Ma per trovare equilibri serviva tempo. So che può sembrare una scusa, ma non lo è. L’intensità si allena”.

Adesso le cose sembrano funzionare meglio: “E adesso stiamo trovando una forma, anche in campo e non solo nei video. Si è visto nel secondo tempo di Napoli e oggi contro l’Inter. La squadra è stata molto più compatta, come piace a me”