Napoli-Milan, Conceicao recrimina: “Servivano più minuti di recupero”

Le parole di Sergio Conceicao nel post-gara di Napoli-Milan, a seguito della sconfitta dei rossoneri per 2-1

Brutta prestazione del Milan, che esce sconfitto 2-1 in casa del Napoli. Sergio Conceicao preferisce schierare Joao Felix e Gimenez dal primo minuto, risparmiando Leao e Gimenez. Una scelta che non lo premia.

Sulla delusione per la sconfitta: “In parole non posso dire quello che sento, è una delusione. Mi devo calmare, oggi è successo di tutto. Non trovo scuse, mi sono svegliato con la chiamata del dottore per Loftus Cheek e anche Malik Thiaw, si è allenato due volte dopo la nazionale come Gimenez. Devi cambiare tutto in preparazione della partita. Ci vuole lavoro, la reazione mi è piaciuta. Bisogna capire perché non l’abbiamo fatto nel primo tempo”

Sul derby contro l’Inter in Coppa Italia: “Sono due partite importanti, abbiamo una squadra forte. Sono belle sfide da giocare, come quella di oggi”

Sul metodo da trasferire alla squadra? “Bisogna allenare al massimo ed essere chiaro nelle cose da fare. I giocatori hanno già dimostrato di avere carattere, bisogna continuare a lavorare sull’equilibrio. E’ difficile per tutti in questa posizione di classifica, ma ho un gruppo che ha voglia di cambiare questi risultati. Bisogna cominciare da martedì”.

Sulla perdita di Jimenez per la prossima: “E’ un giocatore importante. Non so perché il giallo, anche io sono stato ammonito ma si è giocato troppo poco, Servivano più minuti di recupero”