Suggestione Guardiola-Milan: ecco come stanno veramente le cose

Le ultime sul futuro della panchina rossonera. Paratici e Furlani scelgono il successore di Sergio Conceicao

Sta per nascere il nuovo Milan. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Roberto De Zerbi, nome particolarmente apprezzato da quello che, a meno di clamorose sorprese, sarà il prossimo Direttore sportivo dei rossoneri: Fabio Paratici.

Come raccolto da Calciomercato.it, “i contatti tra Paratici e l’agente dell’attuale allenatore del Marsiglia sono costanti, perché dettati da una vecchia amicizia che dura da tanto tempo”. Ma il procuratore dell’allenatore bresciano è anche “ritenuto da molti direttori sportivi uno tra i migliori e affidabili intermediari del calcio europeo”. A gennaio, per esempio, ha fatto da intermediario nella trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Kolo Muani.

Dalla corsa alla panchina del Milan non vanno quindi esclusi gli altri tecnici italiani di cui si parla da settimane, vale a dire Antonio Conte e Massimiliano Allegri. E forse Maurizio Sarri, anche se all’ex Lazio vengono date scarsissime chance. Negli ultimi due giorni è però emersa una suggestione a dir poco clamorosa, rappresentata da Pep Guardiola. Secondo il ‘Corriere della Sera’ e altre fonti, il vero sogno di Paratici, come ai tempi del dopo Allegri, è il mister catalano.

Guardiola solo una suggestione: Paratici e Furlani scelgono il sostituto di Conceicao, De Zerbi in ascesa

Come ribadito dal nostro Martin Sartorio a TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, adesso Guardiola è solo e soltanto una suggestione. Un nome che fa sognare, ma che in questo momento appare pressoché impossibile da raggiungere, perché ha da poco rinnovato col Manchester City fino al 2027.

Inoltre il Milan attuale non ha il potenziale economico, nonché la voglia di garantirgli uno stipendio monstre (guadagna 23 milioni l’anno) e una campagna acquisti di altissimo livello.

La realtà presente e futura del Milan sarà italiana. Paratici e Furlani sceglieranno il successore di Conceicao tra un ristretto roster di nomi. Tutti italiani, con De Zerbi in ascesa, nche se per convincerlo gli dovrebbe essere prospettato un progetto serio e competitivo, oltre che accettare di farsi carico del suo numeroso staff.