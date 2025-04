Conceicao alza la testa: “Poche differenze con l’Inter”. Abraham: “Futuro? Ecco cosa voglio fare”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine del match di Coppa Italia contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole

Finisce ancora in parità il derby di Milano. Il Milan, passato in vantaggio con Tammy Abraham, si fa raggiungere da un gol di Hakan Calhanoglu.

Per la qualificazione tutto rimandato al match di ritorno: “L’atteggiamento è stato giusto dall’inizio alla fine – afferma subito Conceicao in conferenza stampa -. Si è sbagliato qualcosina, ma la partita è stata equilibrata, contro una squadra forte. E’ finito il primo tempo in pareggio, c’è ovviamente rammarico per non aver chiuso in vantaggio. Giocheremo per vincere perché vogliamo essere a Roma per la finale”.

Meno coraggio dopo il gol fatto – “Ci sono stati degli alti e bassi come è normale che sia. La squadra è stata fedele su quello che abbiamo lavorato”. Poche differenze con l’Inter? Ho questa impressione, possiamo mettere in difficoltà i nerazzurri al ritorno”

Milan-Inter, Abraham: “Non conosco il mio futuro”

Tammy Abraham è stato il protagonista del derby, con il gol che ha portato momentaneamente in vantaggio il Milan. Il centravanti sta dimostrando grande attaccamento alla maglia, ma il suo futuro resta tutto da scrivere.

“Ci sono sempre alti e bassi all’interno di una stagione – afferma l’inglese in conferenza stampa -. Io avrei voluto segnare di più. Ma la stagione non è finita. Ci sono undici partite per cui lottare ancora”.

Come detto il futuro resta tutto da scrivere: “Non conosco il mio futuro ora – prosegue Abraham, arrivato in estate in prestito dalla Roma -. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questa squadra, ma restare non dipende solo da me”.  Per Tammy Abraham sarà davvero complicato rimanere in rossonero.