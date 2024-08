Juventus, il Porto abbassa le pretese per Galeno: ecco di quanto si ‘accontenterebbe’ | CM.IT

Wenderson Galeno continua ad essere un obiettivo della Juventus: Porto disposto allo sconto e all’inserimento di bonus

Sono giorni decisamente impegnativi per i dirigenti della Juventus, alle prese con diverse operazioni da concludere, in entrata e in uscita. Gli ultimi ad aver lasciato la Continassa sono stati il terzino sinistro Gianluca Frabotta, passato al West Bromwich Albion, e l’esterno destro Tommaso Barbieri, approdato alla Cremonese, entrambi a titolo definitivo.

Il prossimo ad essere ceduto, sempre a titolo definitivo, dovrebbe essere il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, vicinissimo al Venezia di Eusebio Di Francesco. Poi, ovviamente, ci sarà da risolvere la questione dei calciatori non convocati dall’allenatore Thiago Motta nelle ultime amichevoli e che sono, ufficialmente, fuori dal nuovo corso bianconero. Parliamo di giocatori di livello come Wojciech Szczesny, Weston McKennie, Daniele Rugani e tanti altri.

Ma la questione più spinosa è, senza dubbio, quella che riguarda Federico Chiesa. L’esterno d’attacco è in scadenza di contratto nel giugno prossimo e non c’è alcuna speranza di prolungare l’accordo. Inter, a parametro zero, Napoli e Roma, senza dimenticare il Milan di Paulo Fonseca, hanno preso informazioni, ma sul tavolo del direttore dell’area sportiva Cristiano Giuntoli non sono arrivare proposte concrete. All’estero, si è parlato del Barcellona a cui sarebbe stato proposto, ma non rappresenta una priorità, mentre in Premier League le piste che portano a Chelsea e Tottenham sono considerate fredde. Il suo agente, Fali Ramadani, è atteso in Italia nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. Nel frattempo, Giuntoli e il suo staff lavorano per rinforzare la batteria degli esterni d’attacco.

Juve, il Porto abbassa il prezzo di Galeno: ecco la nuova richiesta

Il nome più gettonato delle ultime ore, di cui vi parliamo ormai da settimane, è quello di Wenderson Galeno, 26enne calciatore brasiliano, in possesso del passaporto portoghese, sotto contratto col Porto fino al 30 giugno 2028. La clausola rescissoria presente nell’accordo è pari a 60 milioni di euro, ma i lusitani, alle prese con una situazione economica difficile, sono partiti da una richiesta di 35/40 milioni. Adesso, però, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il tempo stringe e il presidente Villas-Boas, negli ultimi contatti avuti con la dirigenza della Juve, ha abbassato le richieste: 30 milioni di euro di base più bonus, più o meno facili da raggiungere. Il club torinese non vorrebbe andare i 25 milioni, ma se la trattativa dovesse accendersi, le parti potrebbero venirsi incontro. Come già detto varie volte, Galeno ha dato apertura totale alla Juventus e l’accordo sarebbe una formalità, visto che attualmente guadagna 1.6 milioni di euro netti. Dunque, restiamo in attesa di ulteriori novità e vi terremo aggiornati.