Chiesa ‘resta’ alla Juventus: arriva l’indizio UFFICIALE dell’attaccante bianconero. Il giocatore rompe il silenzio social

Si infiamma la ‘telenovela’ Chiesa dopo l’annuncio ufficiale di Thiago Motta: l’attaccante è fuori dai piani della Juventus e, ad un anno dalla scadenza del contratto, fa gola alle big di Serie A e non solo.

Negli ultimi giorni è tornata viva la pista Roma, con Daniele De Rossi che apprezza il calciatore e non ne ha mai fatto mistero. Dopo l’affare Soulé si sono consolidati i rapporti tra le due società e non sarebbe un problema trovare un nuovo accordo, consapevoli del fatto che la richiesta per il cartellino di Chiesa adesso si aggira sui 15-18 milioni di euro. In prima fila anche Napoli e soprattutto Inter, con Marotta già in agguato per la possibile firma a parametro zero nel 2025. Fredde, invece, le piste in Premier League: la missione inglese del suo agente, che ha sentito Tottenham e Chelsea, non ha dato i frutti sperati.

Nel frattempo, il giocatore rompe il silenzio sui propri canali social. Chiesa ha pubblicato una foto con la maglia della Juve e due pallini, bianconeri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)

Un messaggio alla società, ai tifosi sulla sua posizione? Una dichiarazione d’amore? Il post Instagram di Federico Chiesa infiamma i tifosi e fa già discutere.