La Juventus su Galeno, Roma sullo sfondo: le ultime | CM.IT

Wenderson Galeno è un obiettivo della Juventus per la fascia, nelle ultime ore è stato accostato anche alla Roma

La Juventus è alle prese con diverse operazioni di mercato, in entrata e in uscita. Mentre Nicolussi-Caviglia e Tommaso Barbieri sono pronti a lasciare la squadra, direzione rispettivamente Venezia e Cremonese, tiene banco la questione legata al futuro di Federico Chiesa.

In scadenza di contratto il 30 giugno 2025, l’esterno d’attacco continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni: in Serie A, è tornata di moda la pista Roma, con Daniele De Rossi che apprezza il calciatore e, dopo Matias Soulé, vorrebbe portare nella Capitale anche l’ex Fiorentina. L’Inter del presidente Beppe Marotta osserva, in previsione della prossima stagione quando si libererà a parametro zero, mentre il Napoli di Antonio Conte ha sempre la carta Giacomo Raspadori da poter giocare, nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’interesse. All’estero, invece, Tottenham e Chelsea sono piste considerate, allo stato attuale, ‘fredde’, dopo il blitz londinese dell’agente. Mentre la valutazione scende, adesso compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Lo stesso Fali Ramadani, come raccontato dalla nostra redazione, è atteso a Torino per discutere del suo assistito col responsabile dell’area sportiva bianconera, Cristiano Giuntoli. Nel frattempo, la società torinese si guarda intorno per cercare due esterni d’attacco da mettere a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta. I nomi che circolano sono diversi, in principio fu Jadon Sancho del Manchester United, poi Karim Adeyemi del Borussia Dortmund per finire ai gioielli del Porto, Francisco Conceicao e Wenderson Galeno. Proprio su quest’ultimo si concentrano le nostre attenzioni.

Juventus e la pista Galeno: le ultime di CM.IT

Il 26enne calciatore è sotto contratto col club lusitano fino al 30 giugno 2028, mentre la clausola rescissoria presente nell’accordo è pari a 60 milioni di euro. Come già detto su queste pagine, il Porto potrebbe accontentarsi di una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni, mentre la Juventus non vorrebbe spingersi oltre i 25 milioni. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non risulta, ad oggi, la presenza dell’agente di Galeno in Italia (non sono da escludere eventuali movimenti all’ester), nonostante ci siano già stati contatti nei giorni passati. L’apertura del calciatore è totale, trovare un accordo non sarebbe un problema visto che attualmente guadagna 1.6 milioni di euro netti a stagione. Per quanto riguarda la Roma, allo stato attuale non sono stati mossi passi concreti verso questa direzione. Ma, ovviamente, non sono esclusi nei prossimi giorni nuovi aggiornamenti.