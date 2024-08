Dybala rinuncia a 100 milioni: vuole restare alla Roma e riconquistare l’Argentina | CM.IT

Paulo Dybala non ha intenzione di abbandonare il calcio che conta a 30 anni

L’argentino giunge ai nastri di partenza di questa nuova stagione con la zavorra di qualche infortunio di troppo, ma anche con la consapevolezza di poter essere ancora decisivo. Alla Roma, l’ex bianconero è stato protagonista con 34 gol e 18 assist in 77 presenze: ogni 1.48 partite, ha segnato una rete o ha fornito un passaggio decisivo.

Il suo valore è fuori discussione e questo concetto gliel’ha espresso anche Lionel Scaloni. Il ct dell’Argentina lo ha lasciato fuori dalla Coppa America, ma nei giorni scorsi si è rimesso in contatto con lui per comunicargli la disponibilità a reinserirlo nel gruppo dell’Albiceleste nei prossimi mesi. Proprio la voglia di ‘Seleccion’, unita a quella di essere ancora protagonista ad alti livelli, hanno portato Dybala a prendere una decisione che parla chiaro sulle sue priorità: il no all’Arabia Saudita.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ultima proposta proveniente dalla Saudi League, recapitata sulla scrivania del CEO giallorosso Lina Souloukou a clausola già scaduta, raggiungeva i 100 milioni netti in quattro anni, più bonus. Un’offerta da capogiro rispedita però al mittente.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Dybala

Dybala vuole giocare ancora nell’elite del calcio mondiale ed ha espresso questo desiderio a Daniele De Rossi durante un colloquio tra i due avvenuto a maggio.

La Joya spiegò al mister che avrebbe valutato un addio alla Roma soltanto se si fosse presentato un club da Champions e, in caso contrario, sarebbe rimasto felice a sua disposizione e disponibile a rinnovare il contratto, spalmando l’attuale ingaggio su più stagioni (ma i suoi agenti non sono mai stati convocati per discutere di questo tema). L’argentino, infatti, può contare su un contratto da top-player, il cui valore è aumentato nel corso del tempo: da uno stipendio da 3.5 milioni netti al primo anno, si è passati a 5 milioni nel secondo e ora a 7.5 più due di bonus.

Nell’accordo sottoscritto nel 2022, inoltre, è presente una clausola che allargherà il contratto al 2026 se Dybala dovesse disputare il 50% delle gare ufficiali nel corso delle sue tre stagioni da giallorosso. Si tratta di un impegno economicamente importante per la Roma, che è dunque aperta ad ascoltare eventuali offerte, ma dovrà fare i conti con la volontà dell’argentino. Dybala è pronto a rimettersi in discussione per l’ennesima volta in carriera e a lottare per guadagnarsi un posto da titolare con De Rossi. Non dovrebbe risultargli difficile: i numeri snocciolati prima parlano per lui.