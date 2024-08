Addio Juve, esclusione e cessione imminente: annuncio ufficiale

La società ha diramato un comunicato ufficiale con il quale ha confermato le trattative avanzate per l’addio dell’attaccante

E’ tempo di ultime amichevoli di questa estate prima del via ufficiale per la nuova stagione fissato per il prossimo weekend. Tra le italiane, in particolare Inter e Juventus sono attese per due ultimi test di grande prestigio: i nerazzurri scenderanno in campo domani alle 16.00 a Londra contro il Chelsea, mentre i bianconeri saranno attesi al match di Goteborg contro l’Atletico Madrid con fischio d’inizio alle 15.00.

Per quanto riguarda la Juventus, nelle scorse ore ha fatto discutere la nuova esclusione dai convocati da parte di Federico Chiesa. Nonostante l’esterno italiano si sia regolarmente allenato in gruppo durante la settimana, la posizione del club bianconero nei suoi confronti rimane piuttosto rigida. Come ribadito su Calciomercato.it nei giorni scorsi in occasione del viaggio in Italia di Fali Ramadani, il club bianconero ha dato incarico al noto agente – con cui i rapporti sono sereni – di trovare una nuova squadra all’ex Fiorentina entro la scadenza del calciomercato di fine agosto.

Dopo i colloqui intrattenuti nel famoso viaggio a Londra di Ramadani con Chelsea e Tottenham, non èerò sono nate delle trattative. Da qui la preoccupazione crescente da parte della Juve che rischia, in caso di mancata cessione, di ritrovarsi in rosa un calciatore di grande livello in scadenza di contratto. Un caso per certi versi simili che chiama in causa proprio il club bianconero, è avvenuto questo pomeriggio in Germania. L’Hoffenheim, infatti, ha annunciato con una nota ufficiale di aver escluso Maximilian Beier dai convocati per l’amichevole di oggi contro il Fulham per ragioni legate al mercato.

Calciomercato Juve, niente da fare per Beier: accordo con il Borussia Dortmund

Inserito dalla Juventus nella lista dei possibili candidati al ruolo di Vlahovic per la prossima stagione, Maximilan Beier sta per diventare un nuovo calciatore del Borussia Dormund.

La conferma è arrivata direttamente dall’Hoffenheim che ha spiegato ufficialmente: “Come già noto, il TSG Hoffenheim è impegnato in trattative concrete per un trasferimento e per questo motivo ha deciso di non includere Maximilian Beier nella lista dei convocati per la partita odierna”. Come aggiunto da ‘Sky Sport Germania’, l’accordo verbale è già stato raggiunto e l’attaccante classe 2002 firmerà un contratto fino al giugno 2029. Oltre alla Juventus, nelle scorse settimane anche il Milan aveva avanzato un sondaggio esplorativo per il giovane Beier.