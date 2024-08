Juve, Chiesa ancora fuori: Thiago Motta irremovibile

Juventus, la situazione di Chiesa ancora non si è risolta: Thiago Motta è irremovibile

Il trasferimento di Todibo al West Ham sa tanto di beffa per la Juventus. Ora il club bianconero dovrà cercare sul mercato una valida alternativa al centrale francese da regalare a Thiago Motta.

Il tecnico si aspetta un nuovo centrale difensivo, possibilmente di piede mancino e ora Giuntoli dovrà accontentarlo. Tra le possibili opzioni è spuntato Lenglet del Barcellona, reduce dal prestito all’Aston Villa e che potrebbe lasciare la Catalogna ancora con la formula del prestito. Intanto però il difensore non è l’unico nodo legato al mercato. C’è infatti da sciogliere le riserve attorno a Federico Chiesa.

Juve, Chiesa fuori dai convocati

L’attaccante non è stato infatti convocato da Thiago Motta per la sfida amichevole contro l’Atletico Madrid, nonostante si stia allenando regolarmente in gruppo. I bianconeri incontreranno gli spagnoli a Goteborg domani alle 15.

Nell’elenco dei convocati, appunto, non appare il nome dell’attaccante azzurro, che resta fuori dal progetto del nuovo tecnico. Una situazione estremamente delicata, con la Juve che studia nuovi profili per l’esterno offensivo, mentre la Roma continua ad essere interessata al giocatore. Tra i nomi valutati dai bianconeri ci sono infatti Galeno e Nico Gonzalez. Con il brasiliano del Porto c’è un principio d’accordo e la trattativa prosegue, anche se è l’argentino della Fiorentina ad essere il primo nome delle gerarchie bianconere, con Giuntoli pronto ad accelerare.

Intanto però l’assenza di Chiesa è un ulteriore segnale forte. Il giocatore è sul mercato e la Juve aspetta la giusta offerta. La Roma resta la squadra che ha mosso segnali più concreti e questa potrebbe essere un’ulteriore occasione per i giallorossi.

Questi i convocati:

Pinsoglio, Di Gregorio, Perin, Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouhi, Locatelli, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz, Vlahovic, Yildiz, Weah, Sekulov, Mbangula.