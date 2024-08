Juventus, ecco quanto costa l’idea Lenglet: la richiesta del Barcellona | CM.IT

Todibo è ormai sfumato, il West Ham ha battuto la Juventus: adesso, però, attenzione alle alternative e una di queste è Lenglet

Quando sembrava tutto pronto per la definizione della trattativa, ecco la doccia gelata per la Juventus: Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Nizza trattato per diverse settimane, è ad un passo dal passaggio al West Ham.

Dopo il blitz dei giorni scorsi del direttore dell’area sportiva bianconera, Cristiano Giuntoli, l’accordo pareva vicinissimo, ma nella serata di ieri è arrivato il deciso inserimento degli ‘Hammers’, che da tempo lavoravano per convincere il calciatore francese, che oggi, a meno di clamorosi colpi di scena, faranno svolgere a Todibo le classiche visite mediche propedeutiche, poi, alla firma del contratto che lo legherà al club della Premier League. Una vera e propria beffa per la Juve, davvero da mesi al lavoro per chiudere la trattativa con i francesi. Ma, nonostante l’accordo trovato col giocatore, le condizioni per l’obbligo di riscatto non hanno soddisfatto i nizzardi, adesso pronti ad accettare 40 milioni di euro.

Si riparte, dunque, con gli uomini mercato della società torinese che dovranno andare a caccia di una valida alternativa. I primi nomi che circolano sono soluzioni decisamente tampone, visto che si tratta di due calciatori più avanti con l’età rispetto a Todibo. Stiamo parlando di Chris Smalling e Clement Lenglet. Il primo, 34 anni, è legato alla Roma da un contratto valido fino al 30 giugno 2025. Proprio in queste ore, andrà in scena un colloquio tra le parti per parlare di futuro, a prescindere dall’indiscrezione che porta alla Juventus. Il 29enne francese, invece, è reduce dal prestito all’Aston Villa ed ha un accordo in essere col Barcellona fino al 30 giugno 2026. Proprio su quest’ultima possibilità si concentrano le nostre attenzioni.

Juventus-Lenglet: ecco la richiesta del Barcellona

Dopo un anno in Premier League, con la maglia dei ‘Villans’ di Unai Emery, Lenglet ha fatto ritorno in Catalogna, ma sarà solo di passaggio, vista la volontà, di tutte le parti di causa, di lasciarsi nuovamente. Accostato alla Juventus nelle ultime ore, dopo la trattativa sfumata per Todibo, il francese può rappresentare un’opportunità, ma il Barcellona detta le condizioni. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i catalani sono sì disposti a lasciare partire il centrale mancino in prestito, con eventuale diritto di riscatto, ma chiunque vorrà accaparrarsi le sue prestazioni dovrà accollarsi l’intero ingaggio, pari a 7 milioni di euro netti circa. Una cifra decisamente importante, con la Juve che ha intrapreso una politica di riduzione dei salari e questo ingaggio è già oltre i parametri dei nuovi arrivi. Dunque, questa è la situazione, ad oggi, per quanto riguarda la Juventus e l’idea Lenglet. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.