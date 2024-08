Da Galeno a Nico Gonzalez: la Juventus accelera per l’argentino della Fiorentina

Juventus al lavoro per regalare a Thiago Motta rinforzi in attacco: oltre a Gelano del Porto, Nico Gonzalez è un obiettivo concreto

Non c’è pace per il calciomercato della Juventus, particolarmente attivo in queste ultime ore. Oltre al rinnovo del giovane Savona, oggi è stata ufficializzata anche la cessione a titolo defintivo di Aké all’Yverdon, squadra del massimo campionato svizzero. Nel frattempo, però, si muove ancora tanto altro.

In prima fila, la questione Teun Koopmeiners. L’uscita pubblica dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha reso nota la volontà dell’olandese di trasferirsi in bianconero in questa sessione di mercato. “Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus. Finora la situazione era andata benissimo, ma ora ha deciso non giocare e non allenarsi più con noi. Ha già un accordo con la Juventus e si sente stressato”. Parole decisamente forti che stanno facendo molto discutere in queste ore. Oltre a questo, però, c’è la questione dell’esterno, o degli esterni, d’attacco che occupa la mente dei dirigenti del club piemontese.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è stato raggiunto un principio d’accordo con l’entourage di Wenderson Galeno, attualmente in missione in Italia per discutere anche di altre operazioni, una su tutte quella che potrebbe portare David Neres al Napoli dal Benfica. Il calciatore del Porto ha dato la ampia disponibilità al trasferimento, i lusitani continuano a sperare di ricavare dalla sua cessione 40 milioni di euro bonus compresi, mentre è più verosimile un eventuale accordo a 30 milioni di euro o poco più. Ma il direttore dell’area sportiva della Juve, Cristiano Giuntoli, lavora anche su altre piste contemporaneamente.

Juventus e Fiorentina al lavoro per Nico Gonzalez

Una di queste concretamente battuta porta a Nico Gonzalez, 26enne calciatore sotto contratto fino al 30 giugno 2028 con la Fiorentina. L’interessamento è noto da giorni, mentre nelle ultime ore c’è da registrare un’accelerata nella trattativa per cercare di arrivare alla definitiva quadratura del cerchio. La società di Rocco Commisso valuta il cartellino del calciatore 30 milioni di euro e non vorrebbe inserire nell’affare contropartite tecniche. Nonostante questo, si continua a parlare contestualmente anche di Weston McKennie, anche se l’alto ingaggio richiesto frena questa possibilità, così come di Arthur, già visto all’opera a Firenze la stagione scorsa, e di Filip Kostic. In ogni caso, massima attenzione sull’asse Juventus-Fiorentina con Nico Gonzalez obiettivo sensibile di Thiago Motta.