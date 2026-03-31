Italia fuori dai mondiali, Gattuso: “Una mazzata dura da digerire”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita persa ai rigori dall’Italia contro la Bosnia.

Il CT è arrivato ai microfoni dopo la sconfitta degli azzurri pieno di delusione per l’occasione mancata, andando a commentare quanto accaduto: “Penso che i ragazzi non si meritavano una batosta così. Dispiace, questo è il calcio però io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male perché ci serviva, per noi, per le famiglie, per il movimento e tutta l’Italia”.

Gattuso ha proseguito: “Una mazzata così è dura da digerire. Penso che oggi sia ingiusto, il calcio è questo. A volte ho gioito, a volte, come oggi, ho preso mazzate. Questa è dura da digerire. Siamo stati là in trincea e siamo qua e chiedo scusa perché non ce l’ho fatta. I ragazzi oggi mi hanno impressionato. Parlare del mio futuro oggi non è il caso. Ci teniamo la nostra prestazione, dispiace”.