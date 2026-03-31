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Italia fuori dai mondiali, Gattuso: “Una mazzata dura da digerire”

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Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita persa ai rigori dall’Italia contro la Bosnia.

Gennaro Gattuso
Italia, le parole di Gattuso dopo il ko con la Bosnia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il CT è arrivato ai microfoni dopo la sconfitta degli azzurri pieno di delusione per l’occasione mancata, andando a commentare quanto accaduto: “Penso che i ragazzi non si meritavano una batosta così. Dispiace, questo è il calcio però io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male perché ci serviva, per noi, per le famiglie, per il movimento e tutta l’Italia”.

Gattuso ha proseguito: “Una mazzata così è dura da digerire. Penso che oggi sia ingiusto, il calcio è questo. A volte ho gioito, a volte, come oggi, ho preso mazzate. Questa è dura da digerire. Siamo stati là in trincea e siamo qua e chiedo scusa perché non ce l’ho fatta. I ragazzi oggi mi hanno impressionato. Parlare del mio futuro oggi non è il caso. Ci teniamo la nostra prestazione, dispiace”.

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