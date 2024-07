Nico Gonzalez alla Juventus, doppia ipotesi di scambio con la Fiorentina

Contatti in corso, la Juventus può prendere Nico Gonzalez dalla Fiorentina: occhio allo scambio che accontenta tutti

Un attaccante per Thiago Motta. Cristiano Giuntoli è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo della Juventus. Il nome forte è Adeyemi, per il quale sono già partiti i contatti con il Borussia Dortmund.

L’operazione non si preannuncia però semplice, considerata la richiesta dei tedesci (35-40 milioni) e la concorrenza della Premier League, Aston Villa e Chelsea, ed allora i bianconeri considerano anche altre piste. Tra queste negli ultimi giorni si sta parlando anche di Nico Gonzalez. L’esterno della Fiorentina non è ritenuto imprescindibile da parte di Palladino e il suo nome attira il forte interesse anche dell’Atalanta.

La Juventus però è alla finestra e, stando a quanto riferisce il giornalista della ‘Rai’ Paolo Paganini, con la soceità viola ci sarebbero stati nuovi contatti. Se porteranno ad una vera e propria trattativa lo si capirà nei prossimi giorni, considerando anche la possibilità di un affare allargato anche ad altri calciatori.

Calciomercato Juventus, idea Nico Gonzalez: due bianconeri per la Fiorentina

Se alla Juventus piace Nico Gonzalez, infatti, alla società del presidente Commisso piacciono due calciatori bianconeri. Uno dei nomi è Manuel Locatelli che Palladino vedrebbe bene nella sua Fiorentina.

Oltre all’ex centrocampista del Sassuolo, tra Fiorentina e Juventus potrebbe nascere un asse caldo considerata la richiesta di informazioni per McKennie da parte della viola. L’americano è uno dei calciatori in uscita, uno di quelli sui quali Thiago Motta non conta per la stagione che sta per iniziare.

Saltato il suo trasferimento all’Aston Villa (era stato inserito nella trattativa che ha portato Douglas Luiz alla Juve), per l’ex Schalke si cerca una nuova destinazione. La Fiorentina ci pensa, così come pensa anche a Locatelli, mentre la Juventus valuta la possibilità di far partire l’assalto a Nico Gonzalez. Contatti in corso, può nascere un nuovo affare tra Firenze e Torino.