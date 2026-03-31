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Furia Donnarumma a fine partita, trattenuto dai compagni di squadra

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Triste epilogo per l’Italia che, per la terza volta consecutiva, salta il mondiale. Una sconfitta, quella degli azzurri, che è arrivata al termine della partita persa contro la Bosnia che non ha sbagliato dal dischetto a differenza di Pio Esposito e Cristante. 

Gianluigi Donnarumma
Donnarumma nervoso a fine partita (Ansa Foto) – calciomercato.it

Al termine della partita molto nervoso Gianluigi Donnarumma che si è mostrato molto nervoso tanto da dover essere trattenuto dai compagni di squadra all’uscita dal campo e avendo anche un confronto con Dzeko.

Un’altra delusione per l’estremo difensore azzurro che, nonostante la grande carriera che sta vivendo, non ha ancora avuto la possibilità di disputare un mondiale.

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