“È un sogno che si avvera”: annuncio esplosivo, beffa UFFICIALE alla Juve

Operazione in prestito con obbligo per un totale di poco inferiore ai 40 milioni di euro. L’annuncio del club che ha battuto la Juventus

Il club ha appena annunciato la chiusura dell’operazione. Un’ufficialità al sapore di beffa, una beffa clamorosa per la Juventus e il suo Football director Cristiano Giuntoli.

Ora è ufficiale dopo le visite mediche di ieri: Jean-Claire Todibo è un nuovo giocatore del West Ham. Gli inglesi hanno beffato i bianconeri al fotofinish, accordandosi col Nizza per una cifra di poco inferiore ai 40 milioni di euro e strappando il sì del difensore transalpino nonostante la sua volontà di trasferirsi alla corte di Thiago Motta.

The south of France to east London ✈️ Jean-Clair Todibo is a Hammer ⚒️ pic.twitter.com/EgbZvNoqfU — West Ham United (@WestHam) August 10, 2024

“Il West Ham United è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore internazionale francese Jean-Clair Todibo – recita la nota del club londinese – Il 24enne si unisce agli Hammers dal club di Ligue 1 OGC Nice con un prestito iniziale di una stagione, con un’opzione per rendere il trasferimento permanente nell’estate del 2025”.

“Sono davvero emozionato di firmare per il West Ham United“, le prime parole di Todibo da neo calciatore del West Ham: “È un sogno che si avvera giocare in Premier League, il miglior campionato del mondo. Per me questa è un’opportunità incredibile”.