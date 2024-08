Juventus, Giuntoli studia il colpo: servono 25 milioni

Dopo gli arrivi di Di Gregorio, Cabal, Thuram e Douglas Luiz, per la Juventus spunta un altro possibile colpo

Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli prova ad anticipare tutti per aggiudicarsi un giovane e talentuoso attaccante come vice-Vlahovic.

Dopo aver sistemato il centrocampo e in attesa di capire quale sarà effettivamente il futuro di Federico Chiesa, la Juventus pensa anche a trovare un giocatore capace di rappresentare una valida alternativa a Dusan Vlahovic, anche in vista del ritorno dei bianconeri in Champions League che giocoforza costringerà il neo tecnico bianconero Thiago Motta a far ruotare i titolari nel fitto calendario della prossima stagione, anche perché la Vecchia Signora prenderà parte anche al nuovo Mondiale per Club che avrà luogo a luglio.

Ecco perché il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli sta analizzando diversi profili, in particolar modo di giocatori giovani disposti ad accettare il ruolo di vice di Dusan Vlahovic, con la possibilità di ritagliarsi spazio tra le tante partite che attendono i bianconeri in vista della prossima stagione, con la Vecchia Signora che tornerà anche a giocare in Europa.

Calciomercato Juventus, Giuntoli sul talentuoso attaccante

Tra i numerosi profili adocchiati dal direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli, ci sarebbe anche quello di Maximilian Beier, attaccante classe 2002 tedesco di proprietà dell’Hoffenheim.

Giocatore che nasce come attaccante centrale, ma capace di agire anche sulle corsie laterali, ha altri tre anni di contratto con il club tedesco che lo prelevò dall’Energie Cottbus nell’estate del 2018. Autore, lo scorso anno, di sedici gol e tre assist in trentatré partite giocate in Bundesliga, è finito nel mirino di molti top club europei e in particolar modo tedeschi. Soprattutto il Borussia Dortmund, a caccia di un nuovo attaccante dopo la cessione di Fullkrug, in procinto di accasarsi al West Ham dopo essere stato in trattativa anche con il Milan per diventare il vice Alvaro Morata.

Nuri Sahin, allenatore del Borussia Dortmund, lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per il suo attacco, anche alla luce dell’infortunio del franco-guineano Serhou Guirassy. I dialoghi tra Hoffenheim e Borussia Dortmund sarebbero già in corso, con i gialloverdi pronti a formulare un’offerta da circa 25 milioni di euro. Ci aveva pensato anche il Bayer Leverkusen, ma la pista nelle ultime ore si è decisamente raffreddata. Il giocatore piace anche ad Aston Villa e Chelsea e ci avrebbe fatto un pensierino anche la Juventus che potrebbe tentare il colpo a sorpresa.