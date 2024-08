Chiesa subito all’Inter, sorpresa Juve: doppio addio e offerta last minute

Il futuro di Federico Chiesa continua a tenere banco: la mossa dell’Inter per provare a far saltare il banco

Archiviata la seconda amichevole pre-stagionale contro il Brest, la Juventus proseguirà la preparazione estiva con l’intento di farsi trovare pronta ai nastri di partenza della Serie A. A tenere banco in casa bianconera, però, è anche e soprattutto la situazione relativa al mercato.

Il pre e post partita dell’ultima sfida contro i francesi hanno infatti portato in dote spunti che non possono essere trascurati. Cominciata con la decisione di Thiago Motta di non inserire nella lista dei convocati (tra gli altri) Chiesa, Nicolussi Caviglia e Tiago Djaló, la giornata di ieri si è segnalata poi per la presa di posizione ufficiale da parte del tecnico della ‘Vecchia Signora’. L’ex allenatore del Bologna ha di fatto invitato i calciatori non convocati ma che non fossero infortunati a trovarsi una nuova sistemazione. Chiesa incluso. A poco meno di un mese dalla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, Giuntoli è chiamato a gestire una situazione tutt’altro che tranquilla.

Con mezza squadra da sistemare, il football director della ‘Vecchia Signora’ sta provando a risolvere anche il rebus Chiesa. Fino a questo momento, però, le trattative per la cessione del figlio d’arte non sono decollate. Sebbene l’ipotesi Napoli sia tutt’altro che superata, fino a questo momento una vera e propria trattativa per il passaggio di Chiesa alle pendici del Vesuvio non è cominciata. Il blitz londinese di Ramadani non ha poi portato a sbocchi concreti. In un mosaico ancora tutto da comporre, occhio alla posizione dell’Inter.

Calciomercato Juventus, il piano dell’Inter per mettere le mani su Chiesa

Da sempre molto attento alle occasioni low cost, Marotta potrebbe far saltare il banco e strappare l’accordo con l’entourage del calciatore. Il condizionale è d’obbligo perché non è escluso che, laddove i nerazzurri riuscissero a ridisegnare l’attacco nelle prossime settimane, non si possano creare le condizioni propizie per sferrare l’assalto a Chiesa già in questa finestra di calciomercato.

A parlare di questa tentazione di mercato è stato Luca Momblano che, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, si è espresso in questi termini sui possibili risvolti della situazione Chiesa. Di seguito le parole di Momblano: “Sicuramente il contatto con l’Inter c’è stato e sicuramente il calciatore non è stato indifferente all’idea che la squadra più in vista d’Italia si sia fatta viva. Da lì a pensare che ci sia già il piatto pronto aprile-maggio per andare via a zero, succeda quel che succeda, non è così. Lo scenario sul quale sto lavorando, da attenzionare a meno che non arrivi una big estera (opportunità che Chiesa non vede l’ora di cogliere, mentre il suo entourage spinge affinché il calciatore rinasca prima in Serie A per poi andare in un top club estero) è questo: occhio agli ultimi dieci giorni di mercato”.

Momblano ha poi continuato: “Io non sono sul mercato dell’estate 2025. Su un binomio Chiesa-Inter, se la morsa dell’Inter c’è, non è per l’estate 2025. Quando Marotta fece la mezza promessa a Dybala per poi accoglierlo in sede e dire al suo entourage: “Non posso”, è perché l’argentino aveva fatto l’ultimo anno con la Juve così così. Chiesa ha lo stesso margine di rischio: rimanere alla Juve e subire la gestione che la Juve deciderà di attuare in base alla necessità, per Chiesa non vuol dire assicurarsi il contratto dell’Inter di turno. Attenzione quindi ai prossimi giorni di mercato: se l’Inter piazza Correa ed Arnautovic, può avanzare subito l’offerta per Chiesa”.