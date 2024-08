Juventus, il grande ex può aiutare a chiudere lo scambio con Chiesa | CM.IT

Chiesa al centro del mercato della Juventus. Giuntoli vuole evitare di perderlo a zero tra un anno, con l’Inter in agguato. Si lavora allo scambio in Serie A

Oltre ad aver cambiato allenatore, la Juventus ha già acquistato tre nuovi titolari per la prossima stagione: Di Gregorio in porta, Thuram e Douglas Luiz a centrocampo. Senza dimenticare quel Cabal preso dal Verona che proverà a convincere Thiago Motta a puntare su di lui.

Ma per Cristiano Giuntoli c’è ancora tanto lavoro da fare da qui al 30 agosto per rinforzare la rosa. Serve un altro difensore, si continuerà a pressare l’Atalanta per Koopmeiners e c’è da sistemare il reparto offensivo con almeno un attaccante esterno ed un vice Vlahovic. Prima, però, il direttore tecnico bianconero dovrà chiudere anche qualche cessione, magari provando a mettere a segno qualche scambio per risolvere due problemi con un solo affare. E tra i giocatori in uscita c’è sicuramente Federico Chiesa. In scadenza di contratto a giugno 2025, l’esterno offensivo azzurro è lontanissimo dal rinnovo e in casa Juve c’è il timore che possa trasferirsi gratis all’Inter tra un anno. Nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, il suo agente è volato a Londra per capire le reali intenzioni di Chelsea e Tottenham.

Scambio Chiesa-Raspadori, Conte alleato della Juventus

Da tempo si sta provando a convincere il Napoli a fare un’operazione che preveda lo sbarco di Chiesa all’ombra del Vesuvio e di Giacomo Raspadori sotto la Mole.

Per ora c’è stato il muro del presidente De Laurentiis, legato anche all’alto ingaggio del bianconero. Ad Antonio Conte, invece, non dispiacerebbe avere l’ex viola in squadra e la Juve spera che possa persuadere il patron partenopeo ad accettare il doppio trasferimento. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il nuovo tecnico del Napoli vorrebbe ripetere con Chiesa quanto fatto con Perisic ai tempi dell’Inter e trasformarlo in un esterno a tutta fascia nel suo 3-5-2. Missione che non riuscì ad Allegri alla Juventus.