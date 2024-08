Non solo Chiesa, Thiago Motta non lo convoca: è UFFICIALE

Questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Brest nella seconda amichevole stagionale: non solo Chiesa, c’è un altro escluso da Thiago Motta

Giorni di grande fermento in casa Juventus. I bianconeri hanno piazzato due cessioni importanti (Soulé e Huijsen) ed ora Giuntoli deve completare la missione esuberi e portare a casa almeno altri tre acquisti.

I nomi sono quelli che girano da tempo: Todibo per la difesa, Koopmeiners per il centrocampo e un esterno offensivo. Per l’olandese c’è da tempo il sì del calciatore, ma manca ancora quello con l’Atalanta che non sembra volersi smuovere dalla richiesta di sessanta milioni di euro. Per l’esterno, invece, Raphinha è l’ultima idea bianconera, che va ad affiancarsi a quelle note (da Galeno ad Adeyemi e Nico Gonzalez).

Ma, come detto, importante sarà anche come il Football Director riuscirà a lavorare sulle altre uscite necessarie. Una molto importante è quella di Federico Chiesa: l’agente è volato a Londra per trovare una sistemazione in Premier League, mentre in Italia Conte lo vorrebbe al Napoli in uno scambio con Raspadori. Intanto, nonostante si alleni da una settimana con la squadra, Thiago Motta ha deciso di non convocarlo per l’amichevole di questa sera contro il Brest. Una scelta fatta anche per un altro bianconero: Tiago Djalo.

Calciomercato Juventus, Djalo non convocato: ipotesi prestito

Il difensore portoghese non sembra rientrare tra i piani dell’allenatore bianconero che ha deciso di lasciarlo fuori contro il Brest nell’amichevole in programma questa sera.

Una scelta che ha anche una valenza di mercato: il 24enne difensore non ha convinto Thiago Motta ed è probabile che prima della fine del mercato possa essere trasferito in prestito. Arrivato a gennaio, soffiato all’Inter, l’ex Lille ha collezionato soltanto una presenza in bianconero ed ha bisogno di giocare per rimettersi in forma dopo il lungo stop e crescere ancora.

Oltre al portoghese, come detto, anche Chiesa non farà parte della formazione che scenderà in campo: oltre a loro due sono fuori dai convocati anche i calciatori che non si stanno allenando con il gruppo, da McKennie a Szczesny, destinati all’addio.

Questi i convocati con la presenza di Douglas Luiz:

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

9 Vlahovic

15 Yildiz

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

36 Perin

37 Savona

38 Daffara

39 Barbieri

40 Rouhi

49 Sekulov

51 Mbangula